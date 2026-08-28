Duża inwestycja energetyczna w Zabrzu. Trwa rozbudowa stacji Rokitnica

W zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice powstanie m. in. nowoczesny obiekt wyposażony w transformatory 400/110 kV oraz pola 110 kV. Prace realizują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Jak podają, inwestycja ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz rozwoju gospodarczego południowej Polski, zwłaszcza województw śląskiego i opolskiego. PSE informują o postępach prac w sierpniu.

Na terenie stacji trwają intensywne prace związane z realizacją inwestycji. Posadowiono już wszystkie fundamenty pod konstrukcję niską. Prowadzony jest montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę oraz konstrukcji wysokiej przeznaczonej pod oszynowanie. Równolegle trwają prace przy makroniwelacji terenu stacji, w tym wykonywanie nasypu, a także montaż uziemienia – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Kontynuowana jest również budowa budynku technologicznego.

Obecnie wykonywany jest strop, ale rozpoczęto także montaż rusztu pod płyty warstwowe. Na terenie stacji prowadzone są ponadto prace związane z budową kanalizacji deszczowej – informują PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują oddanie stacji w Rokitnicy do użytku na 2030 rok. Jak podają PSE, po rozbudowie stacji możliwe będzie wprowadzenie do niej nowej linii 400 kV ze stacji Trębaczew. Nowa połączy region z Elektrownią Bełchatów, co zwiększy dostępność mocy i pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii.