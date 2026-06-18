Kraj i Świat

Drapieżniki na straży czystej wody. Tak GPW dba o Zbiornik Goczałkowicki

Dla wędkarzy to po prostu dobre łowisko, dla turystów – „Śląskie Morze”. Jednak z perspektywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów ryby w Zbiorniku Goczałkowickim pełnią o wiele ważniejszą funkcję. Są pierwszym, w pełni naturalnym etapem uzdatniania wody, która ostatecznie trafia do kranów ponad miliona mieszkańców regionu.

Avatar full

RED

18 czerwca 2026, 10:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GPW

Sztuczne wpuszczanie narybku nie ma zastępować natury – zdrowy ekosystem radzi sobie sam.

fot: GPW

Dla wędkarzy to po prostu dobre łowisko, dla turystów – „Śląskie Morze”. Jednak z perspektywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów ryby w Zbiorniku Goczałkowickim pełnią o wiele ważniejszą funkcję. Są pierwszym, w pełni naturalnym etapem uzdatniania wody, która ostatecznie trafia do kranów ponad miliona mieszkańców regionu.

Żeby ten potężny system działał bez zarzutu, pracownicy Rybaczówki GPW w Łące co roku prowadzą przemyślane akcje zarybiania. Cel jest jeden: utrzymać w wodzie biologiczną równowagę.

Dlaczego jezioro potrzebuje szczupaka?

Kluczem do czystej wody są tu ryby drapieżne, nazywane przez wodociągowców „pierwszymi czyścicielami” akwenu. Ich zadaniem jest kontrolowanie populacji tzw. ryb spokojnego żeru – głównie leszczy, karasi i płoci.

Gatunki te, szukając pokarmu w dnie, intensywnie przekopują osady. W ten sposób uwalniają do wody duże ilości fosforu i azotu. W upalne, letnie dni staje się to idealną pożywką dla sinic i glonów. Silna populacja drapieżników zatrzymuje ten proces. Efekty widać gołym okiem – nawet podczas największych upałów woda w Goczałkowicach zachowuje wysoką przejrzystość, sięgającą ponad 2,5 metra.

Zarybianie zbiornika nie jest dziełem przypadku. Wszystko robimy na podstawie ściśle określonego operatu rybackiego – tłumaczą pracownicy Rybaczówki GPW. 

Dokument ten jasno wskazuje, jakie gatunki powinny trafiać do wody. Wybór od lat pada na trzy z nich:

  • Sandacza

  • Szczupaka

  • Węgorza

Sztuczne wpuszczanie narybku nie ma zastępować natury – zdrowy ekosystem radzi sobie sam. Bywają jednak lata, kiedy wahania poziomu wody, gwałtowne burze czy skoki temperatur niszczą naturalne tarło. Wtedy zarybianie działa jak polisa ubezpieczeniowa dla jeziora. Skala tych działań bywa ogromna. W trakcie największych akcji z ostatnich lat pracownicy GPW wpuścili do zbiornika aż pół miliona sztuk młodego sandacza.

Zdrowa ryba, bezpieczny kran

O tym, że ta ekologiczna strategia działa, najlepiej świadczą twarde dane weterynaryjne. Dwa razy w roku specjaliści szczegółowo badają kondycję goczałkowickiej ichtiofauny. Analizy kliniczne i anatomopatologiczne za każdym razem potwierdzają to samo: tutejsze ryby są silne, żywotne i wolne od pasożytów czy chorób.

Dla biologów z GPW to najważniejszy komunikat. Dobra kondycja drapieżników to najlepszy dowód na to, że całe środowisko zbiornika jest stabilne. Dzięki ich „pracy” w głębinach, stacje uzdatniania w Goczałkowicach i Strumieniu dostają surowiec świetnej jakości, a mieszkańcy Śląska – bezpieczną wodę w kranach.

Powiązane tematy:

gpw katowice górnośląskie przedsiębiorstwo wodociągów

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Artykuł sponsorowany

Dlaczego regał magazynowy metalowy to podstawa nowoczesnego magazynu?

Sprawne zarządzanie przestrzenią magazynową ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy, bezpieczeństwo pracowników oraz koszty prowadzenia działalności. Niezależnie od tego, czy magazyn obsługuje sprzedaż internetową, produkcję czy logistykę, jego wyposażenie powinno umożliwiać wygodne i bezpieczne składowanie towarów.

Samorząd i region

Autostrada A4 będzie szersza. Aż 14 wykonawców zainteresowanych wykonaniem projektu rozbudowy

W 2027 roku cała autostrada A4 będzie zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a przejazd całą trasą będzie bezpłatny. GDDKiA przygotowuje się do przejęcia zarządzania odcinkiem Katowice – Kraków i planuje inwestycje. W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trasy między węzłami Brzęczkowice i Byczyna zgłosiło się aż 14 wykonawców.

Finanse i inwestycje

Domański: Koszt propozycji podatkowych Czarnka dla budżetu to 25 mld zł

Podniesienie progów podatku dochodowego zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości kosztowałoby budżet 25 mld zł - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Samorząd i region

Ta wiedza może uratować życie. Krajowy Trening Pierwszej Pomocy w szpitalu MSWiA w Katowicach

Jak się zachować gdy ktoś nagle stracił przytomność, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową czy jak skutecznie zatamować silny krwotok lub użyć defibrylatora AED – tego i innych umiejętności, które mogą uratować życie będzie się można nauczyć podczas pierwszego Krajowego Treningu Pierwszej Pomocy w szpitalu MSWiA w Katowicach.