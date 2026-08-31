Domański: Wszystkie motory gospodarki pracują

Wzrost polskiego PKB w II kwartale o 3,9 proc. był wyższy od wstępnych szacunków - podkreślił minister finansów Andrzej Domański, komentując dane GUS. Ocenił, że wszystkie motory polskiej gospodarki pracują.

Wzrost polskiego PKB w II kwartale o 3,9 proc. był wyższy od wstępnych szacunków - podkreślił minister finansów Andrzej Domański, komentując dane GUS. Ocenił, że wszystkie motory polskiej gospodarki pracują.

"Polski PKB wzrósł w II kwartale o 3,9 proc. - więcej od wstępnych szacunków. Konsumpcja pozostaje mocna, mamy prawdziwy boom w inwestycjach, a nasz eksport korzysta z ożywienia na kluczowych rynkach. Wszystkie motory polskiej gospodarki pracują" - napisał Domański na platformie X.

Minister wskazał tym samym na trzy główne elementy wspierające wzrost gospodarczy: konsumpcję, inwestycje oraz eksport. Ocenił, że wszystkie te obszary obecnie wspierają aktywność gospodarczą.

Jak w poniedziałek podał GUS, Produkt Krajowy Brutto Polski w II kw. 2026 r. wzrósł o 3,9 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. Wcześniejszy szybki szacunek GUS wskazywał na wzrost w II kw. 2026 r. na poziomie 3,8 proc. rdr.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. 2026 r. wzrosły o 8,4 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,5 proc. rdr.