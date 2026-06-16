Domański: Pięć programów, które będą pięcioma impulsami inwestycyjnymi

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zaprezentował we wtorek na warszawskiej giełdzie pięć programów, które mają stać się impulsami do inwestycji i rozwoju polskich firm - m.in. nowy program grantowy, inwestycje w czyste technologie i wzmocnienie polskiej strefy inwestycji.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zaprezentował we wtorek na warszawskiej giełdzie pięć programów, które mają stać się impulsami do inwestycji i rozwoju polskich firm - m.in. nowy program grantowy, inwestycje w czyste technologie i wzmocnienie polskiej strefy inwestycji.

- Pierwszym elementem będzie nowy program grantowy, którego celem jest wspieranie inwestycji w Polsce. Budżet tego programu zostanie zwiększony o 50 proc. więcej niż było to w poprzedniej dekadzie, co pozwoli na konkurowanie o najbardziej nowoczesne projekty, rozwijające deep tech i robotyzację - powiedział Domański.

Jako drugi program wskazał wspieranie inwestycji w czyste technologie. Dodał, że "Polska aktywnie włącza się do wyścigu o te technologie" i że celem jest przyciągnięcie do naszego kraju nowych inwestycji.

- Trzecim elementem są zmiany i wzmocnienie polskiej strefy inwestycji, programu, którego skuteczność została już wielokrotnie potwierdzona. Tylko w ub. roku było 646 decyzji o wsparciu inwestycji o wartości 22 mld zł, z czego ponad 70 proc. trafiło do małych i średnich firm - powiedział minister.

Ulgi i gwarancje

Wyjaśnił, że w ramach tego programu zostanie wydłużony okres obowiązywania decyzji z 15 do 20 lat i że inwestorzy otrzymają pełną gwarancję wykorzystania ulg, poza tym cały proces przyznawania wsparcia zostanie scyfryzowany.

- Czwartym elementem będzie wzmocnienie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Projekt KUKE 2.0 oznacza rozszerzenie programu gwarancyjnego, co pozwoli na wspieranie nie tylko eksportu, ale też inwestycji związanych z bezpieczeństwem, transformacją energetyczną czy nowymi technologiami - stwierdził Domański. Dodał, że potencjalna skala nowego finansowania to ponad 20 mld zł.

Minister przypomniał, że rząd stara się wspierać polską giełdę, czego przykładem mogą być Osobiste Konta Inwestycyjne. Jednak - jak podkreślił - "budowa samej siły giełdy to za mało" i że konieczne jest wsparcie firm, nim będą gotowe do wejścia na rynek.

- I dlatego proponujemy program Accelerate PL, czyli program budowy nowej generacji start-upów, program, który odpowiada na jedno z wyzwań polskiej gospodarki - powiedział Domański.

Połączenie funduszy

Wyjaśnił, że celem programu będzie połączenie m.in. firm, funduszy, ekspertów w jedną sieć.

- Chcemy zintegrowanej sieci innowacji, która będzie tworzyć kolejne polskie firmy gotowe do wzrostu i do globalnej konkurencji - powiedział minister. - Celem jest stworzenie w Polsce najlepszych warunków do inwestowania nie tylko w Europie, ale też na świecie - wyjaśnił.

Według Domańskiego, celem tych programów jest, aby Polska stała się jedną z trzech najbardziej wpływowych gospodarek Unii Europejskiej.