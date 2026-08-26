Domański o G20: Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił w środę, że Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku. Jak podkreślił, szansą na to jest uczestnictwo naszego kraju w pracach grupy G20 także w nadchodzących latach, o co zabieg rząd.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił w środę, że Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku. Jak podkreślił, szansą na to jest uczestnictwo naszego kraju w pracach grupy G20 także w nadchodzących latach, o co zabieg rząd.

Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów wchodzących w skład grupy G20 spotkają w się w Asheville w Karolinie Północnej w USA. W spotkaniu weźmie udział Polska, którą będą reprezentować: minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.

Droga do G20

W środę podczas prezentacji raportu Polityki Insight pt. "Droga do G20", Domański poinformował, że ma zaplanowane bilateralne spotkania z przedstawicielami m.in. Japonii. Podkreślił, że rozmowy będą toczyć się też z krajami, które w nadchodzących latach będą pełnić prezydencję w grupie, czyli z Wielką Brytanią i Koreą Południową. Głównym tematem tych ostatnich rozmów jest dalsze uczestnictwo Polski w pracach G20.

- W tym roku osiągnęliśmy niezwykle dużo, uczestniczymy w tych (tegorocznych - PAP) pracach na prawach pełnego członka. Jesteśmy obecni we wszystkich grupach, zabieramy głos we wszystkich tematach - powiedział minister.

Ocenił, że Polska jest istotnym partnerem, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Korei Południowej. Zwrócił uwagę, że jesteśmy odbiorcą koreańskiego sprzętu wojskowego, w tym czołgów K2, a koreańskie firmy są zakorzenione w naszej gospodarce.

Poinformował też, że za kilka tygodni będzie rozmawiał z nowym ministrem finansów Wielkiej Brytanii, a Polska - dzięki rosnącej pozycji w Unii Europejskiej - może być ważnym partnerem dla tego kraju.

- Chcemy, żeby Polska była współtworzącym zasady, reguły światowego porządku, a nie odbiorcą tych zasad, tych reguł. Zamiast "rules taker" chcemy zostać "rules maker". G20 jest najlepszym forum, by nasze doświadczenie z okresu transformacji przekuwać na nowe zasady - powiedział Domański.

Zaklepać sobie miejsca przy stole

Jednocześnie ocenił, że Polska nie jest w stanie "zaklepać sobie miejsca przy stole" jedynie opowiadając o tym, co osiągnęła w trakcie transformacji gospodarczej.

- Możemy to miejsce uzyskać tylko poprzez aktywny udział w pracach, wnoszenie czegoś do debaty. Moje rozmowy, chociażby z nadchodzącą prezydencją brytyjską, dotyczą właśnie tego potencjalnego naszego wkładu do dyskusji - dodał.

Wskazał, że G20 to inny format niż Unia Europejska, z budżetem, w którym Polska ma udział i może wywalczyć więcej lub mniej.

- My chcemy współkształtować globalny porządek. Musimy to sobie powiedzieć jasno, że do tego to służy. Ten główny stół G20 to jest miejsce dyskusji o tym, jak będzie wyglądała globalna gospodarka za 5, 10, 20 lat. Polska musi w tej debacie zająć stanowisko - podsumował.

Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.