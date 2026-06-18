Podniesienie progów podatku dochodowego zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości kosztowałoby budżet 25 mld zł - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podniesienie progów podatku dochodowego zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości kosztowałoby budżet 25 mld zł - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- 25 mld zł to jest koszt propozycji pana Czarnka. Oczywiście nie wskazał żadnych prawdziwych, takich realnych źródeł sfinansowania tej propozycji - powiedział Domański w środę w Polsat News, zapytany o propozycję podniesienia progów podatku dochodowego, zaprezentowaną przez Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera.

Zdaniem ministra finansów to nierealna obietnica, a kryje się za nią w rzeczywistości podwyżka podatków.

- Dlatego, że jeżeli pan Czarnek mówi o 25 mld zł ograniczenia wpływów w jednym miejscu, to albo będzie ścinał wydatki, albo będzie podnosił podatki w innym miejscu, bo innej drogi nie ma - dodał szef resortu finansów.

W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało trzy z dwudziestu jeden punktów swojego programu, nazywanego "Planem Czarnka". Zakłada on m.in.: