Kraj i Świat

Domański: Koszt propozycji podatkowych Czarnka dla budżetu to 25 mld zł

Podniesienie progów podatku dochodowego zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości kosztowałoby budżet 25 mld zł - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Pap

18 czerwca 2026, 07:31
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Obietnice polityków mają wysoką cenę

fot: ARC

Podniesienie progów podatku dochodowego zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości kosztowałoby budżet 25 mld zł - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- 25 mld zł to jest koszt propozycji pana Czarnka. Oczywiście nie wskazał żadnych prawdziwych, takich realnych źródeł sfinansowania tej propozycji - powiedział Domański w środę w Polsat News, zapytany o propozycję podniesienia progów podatku dochodowego, zaprezentowaną przez Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera.

Zdaniem ministra finansów to nierealna obietnica, a kryje się za nią w rzeczywistości podwyżka podatków.

 - Dlatego, że jeżeli pan Czarnek mówi o 25 mld zł ograniczenia wpływów w jednym miejscu, to albo będzie ścinał wydatki, albo będzie podnosił podatki w innym miejscu, bo innej drogi nie ma - dodał szef resortu finansów.

W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało trzy z dwudziestu jeden punktów swojego programu, nazywanego "Planem Czarnka". Zakłada on m.in.: 

  • wyjście Polski z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS),
  • zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tys. zł
  • podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł rocznie, zaś w przypadku rozliczania małżonków - 360 tys. zł. Obecnie drugi próg podatkowy to 120 tys. zł. Dochody do tej kwoty opodatkowane są stawką 12 proc., a przekraczające ją podlegają stawce 32 proc.

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