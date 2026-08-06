Energetyka

Domański: Jeśli ceny paliw będą spadać, to nie będziemy podejmować decyzji o ich obniżce

Jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przypomniał, że gdy wprowadzany był program CPN baryłka ropy kosztowała ponad 100 dolarów.

Pap

6 sierpnia 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ceny paliw porażają

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przypomniał, że gdy wprowadzany był program CPN baryłka ropy kosztowała ponad 100 dolarów.

- CPN był programem czasowym, mówiliśmy to od samego początku, gdy wprowadzaliśmy program, który był najdalej idącym w UE programem. Od początku mówiliśmy także, że program ten ma być sfinansowany podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych - powiedział Domański w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami. - Prezydent Nawrocki zdecydował się ten podatek zablokować - nawet nie zawetować, co zablokować - podkreślił.

Obecnie widać spadki cen

Zwrócił uwagę, że obecnie widać jednak spadki cen ropy i paliw na świecie.

- Jak wprowadzaliśmy program CPN, to baryłka kosztowała 110-115 dolarów, teraz jest to ok. 70-80 dolarów, futures (kontrakty terminowe - PAP) na benzynę spadają, widać także poprawę na stacjach benzynowych. I choć brak podpisu prezydenta pod ustawą utrudnia decyzję, to jeszcze się zastanawiamy, czy nie zadziałać na dwa ostatnie tygodnie wakacji, gdyby doszło do wzrostu cen ropy - dodał Domański.

Dopytywany o to, czy spadek cen paliw będzie oznaczać brak interwencji rządu, potwierdził. 

- Jeśli ceny paliw będą spadać, to nie będziemy podejmować decyzji o obniżce cen paliw - powiedział Domański. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT.

Premier Donald Tusk informował w środę, że tego samego dnia spotka się z Domańskim, by porozmawiać o możliwości częściowego zastosowania rozwiązań, które od końca marca do końca czerwca obowiązywały w ramach pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). 30 czerwca przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Według informacji resortu finansów koszt programu CPN sięgnął ok. 4,7 mld zł.

W poniedziałek w ubiegłym tygodniu Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie.

Powiązane tematy:

paliwa domański cpn ceny paliw

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Przyszli użytkownicy FSRU 2 podpisali porozumienie dotyczące współdzielenia dostaw LNG

Cztery podmioty – Enea, Orlen, PGE i Unimot, które zakontraktowały moce regazyfikacji drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, podpisały porozumienie umożliwiające wspólne korzystanie z terminala FSRU 2.

Prąd

Węgrzy wspólnie obronili system elektroenergetyczny

„Razem udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne kraju” - ogłosił w mediach społecnościowych premier Węgier Peter Magyar. Od piątku nie będzie już potrzeby dobrowolnego ograniczania zużycia energii w kraju. Elektrownia atomowa na Dunaju nadal działa.

Paliwo

Grupa Orlen notuje rekordowe zyski z rynków zagranicznych

Przychody Grupy Orlen w II kwartale 2026 r. osiągnęły 76,5 mld zł, zysk operacyjny LIFO 13,9 mld zł, a wynik netto 7,7 mld zł. Grupa zamknęła kwartał rekordowymi zyskami wypracowanymi przez jej zagraniczne stacje paliw, a kierowcy w Polsce tankowali najtaniej w Unii Europejskiej.

Prąd

Motyka: Nie ma ryzyka blackoutu, ale sytuacja jest trudna

Nie ma ryzyka wystąpienia blackoutu, system elektroenergetyczny działa stabilnie, ale sytuacja, jeśli chodzi o zarządzanie systemem, jest trudna - poinformował w czwartek wieczorem minister energii Miłosz Motyka.