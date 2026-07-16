Kwota stwierdzonych nieprawidłowości dot. wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023 wyniosła 120 mld zł - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że w tej sprawie rozpoczęto 177 audytów, a 135 już się zakończyło.

Kwota stwierdzonych nieprawidłowości dot. wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023 wyniosła 120 mld zł - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że w tej sprawie rozpoczęto 177 audytów, a 135 już się zakończyło.

Domański poinformował podczas konferencji, że do tej pory audytem objętych zostało 167 podmiotów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w latach 2020-2023. Było to, jak wymienił, m.in. 17 ministerstw, ale też fundacje czy stowarzyszenia oraz instytucje publiczne.

- 177 audytów rozpoczęto, spośród nich 135 już się zakończyło. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości to 120 mld zł, czyli około 3 proc. naszego PKB - powiedział Domański.

Do prokuratury złożono 250 zawiadomień

Wskazał, że w związku z audytami do prokuratury złożono 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - 200 wszczętych przez prokuraturę postępowań i 106 mld zł. To jest łączna kwota zawiadomień, które zostały skierowane do prokuratury - przekazał szef MF.

- Nasze zawiadomienia dotyczą zarówno wydawania środków bez podstawy prawnej, omijania prawa, niegospodarności, ale także takiego zwykłego złodziejstwa - stwierdził minister.

Dopytywany, skąd wynika dysproporcja między kwotą zawiadomień a wykrytych nieprawidłowości, Domański podkreślił, że nie wszystkie zawiadomienia zostały jeszcze złożone.

- Część wykrytych nieprawidłowości nie kwalifikuje się do tego, by skierować je do prokuratury. (...) Część tych spraw trafia też do Rzecznika Finansów Publicznych - wskazał.

Wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki zwrócił uwagę, że nie każda nieprawidłowość zawiera w sobie element karny, choć wywiera negatywne skutki dla finansów publicznych.

Nieprawidłowości "mają charakter działania w złej wierze"

Zastępca szefa KAS wskazał, że wykryte w toku audytu nieprawidłowości "mają charakter celowego, zamierzonego działania w złej wierze".

- Trudno to nazwać pomyłką, trudno to nazwać złą interpretacją przepisów - stwierdził.

Jak mówił, audyt wykrył, że tworzono pozory formalnej poprawności dokumentów, a w rzeczywistości "pieniądze otrzymywał ktoś według uznania członka kierownictwa danego resortu, niezależnie od rekomendacji czy braku rekomendacji ciał powołanych do oceny wniosków".

- Na przykład w Ministerstwie Sportu i Turystyki dotacji przydzielonych w ten sposób mamy na 202 mln zł, a w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na 51,5 mln zł - powiedział Stawicki.

Wśród wykrytych nieprawidłowości wymienił też działania bez podstawy prawnej, np. nienależne wypłacanie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa czy "ręczne sterowanie" w zakresie udzielania dotacji publicznych. Podał, że ponad 100 beneficjentów otrzymało w sumie 400 mln zł dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.