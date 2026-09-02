Dolina Miedziowa. Co państwo chce zbudować wokół polskiej miedzi?

Polska od lat ma jeden z najważniejszych atutów surowcowych w Europie – miedź. Przez dekady był on jednak przede wszystkim domeną KGHM Polska Miedź: od wydobycia rudy, przez hutnictwo i rafinację, aż po sprzedaż metalu. Koncepcja Doliny Miedziowej, promowana przez wiceministra rozwoju i technologii Michała Jarosa, oznacza zmianę myślenia: państwo chce, aby wokół KGHM powstał szerszy ekosystem przemysłowy, w którym obok państwowego giganta funkcjonują prywatne firmy, inwestorzy zagraniczni, uczelnie, startupy i producenci zaawansowanych wyrobów.

Polska od lat ma jeden z najważniejszych atutów surowcowych w Europie – miedź. Przez dekady był on jednak przede wszystkim domeną KGHM Polska Miedź: od wydobycia rudy, przez hutnictwo i rafinację, aż po sprzedaż metalu. Koncepcja Doliny Miedziowej, promowana przez wiceministra rozwoju i technologii Michała Jarosa, oznacza zmianę myślenia: państwo chce, aby wokół KGHM powstał szerszy ekosystem przemysłowy, w którym obok państwowego giganta funkcjonują prywatne firmy, inwestorzy zagraniczni, uczelnie, startupy i producenci zaawansowanych wyrobów.

Strategia przemysłowa państwa: miedź jako aktyw geopolityczny

Wizja Doliny Miedziowej wpisuje się w szerszy trend postrzegania surowców krytycznych jako elementu bezpieczeństwa gospodarczego i technologicznego państwa. Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros publicznie podkreślał, że „kto ma surowce, ten ma władzę”, a Dolina Miedziowa ma być „planem na Polskę” – czyli narzędziem wykorzystania krajowych zasobów miedzi do budowy przewagi konkurencyjnej w Europie.

- Miedź i srebro to kluczowe surowce dla transformacji energetycznej i nowych technologii. Polska już teraz odgrywa globalną rolę w tej branży, ale czas na kolejny krok. Naszym celem jest stworzenie Doliny Miedziowej, czyli nowoczesnego ekosystemu przemysłowego. Co to znaczy w praktyce? Kopalnia daje rudę, podatki i miejsca pracy. Dolina to coś więcej - pełny łańcuch zbudowany wokół surowca: wydobycie, hutnictwo, przetwórstwo, produkcja komponentów, firmy technologiczne i uczelnie kształcące kadry dla całej tej układanki – wskazał w mediach społecznościowych wiceminister Michał Jaros.

Z perspektywy ministerstwa miedź nie jest już tylko towarem eksportowym, lecz strategicznym surowcem dla elektromobilności, OZE, elektroniki i zbrojeniówki. W tym ujęciu państwo chce:

zabezpieczyć długoterminowy dostęp do miedzi dla krajowego przemysłu,

przyciągnąć inwestorów, którzy będą przetwarzać surowiec w Polsce, a nie tylko go wydobywać,

stworzyć wokół KGHM i złóż infrastrukturę badawczą, logistyczną i produkcyjną, która zatrzyma wartość dodaną w kraju.

- Kraj, który ma jednocześnie złoża, hutnictwo i kadry inżynierskie, jest w tej układance rzadkością - Polska ma wszystkie trzy elementy naraz. I rzecz najważniejsza. Polska rafinuje miedź na światowym poziomie, ale łańcuch wartości na tym się nie kończy. Katoda i walcówka to dopiero półprodukt - najwyższa marża powstaje o dwa kroki dalej, przy komponencie, przy kablu, przy module. Zatrzymanie tych dwóch kroków w kraju to jest właśnie sens Doliny Miedziowej – podkreśla wiceminister Jaros.

Wizja Michała Jarosa: od surowca do „miasta technologicznego”

W wypowiedziach wiceministra Michała Jarosa wyraźnie rysuje się model, w którym:

Dolny Śląsk staje się „technologicznym sercem Polski”,

miedź i związane z nią technologie (półprzewodniki, AI, elektromobilność) tworzą nowy klaster przemysłowy,

państwo aktywnie koordynuje działania rządu, samorządów i inwestorów, by w jednym miejscu skupić produkcję, badania i rozwój oraz kapitał ludzki.

Przykładem tej logiki jest ogromny park technologiczny, jaki w Miękini pod Wrocławiem ma budować tajwańskie stowarzyszenie TEEMA (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association), do którego należy m.in. gigant technologiczny Foxconn. Ma się on stać bazą dla technologii mobilnych, półprzewodników i AI – wiceminister Jaros wskazuje, że „wprowadzamy elektronikę z powrotem do Europy”.

W modelu, gdzie miedź i elektronika mają się wzajemnie napędzać, Dolina Miedziowa ma docelowo być nie tylko zagłębiem wydobywczym, lecz przyszłym klastrem high-tech, w którym surowiec z KGHM i prywatnych projektów zasila lokalne łańcuchy dostaw dla zaawansowanych branż.