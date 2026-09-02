Dolina Miedziowa. Co państwo chce zbudować wokół polskiej miedzi?
Polska od lat ma jeden z najważniejszych atutów surowcowych w Europie – miedź. Przez dekady był on jednak przede wszystkim domeną KGHM Polska Miedź: od wydobycia rudy, przez hutnictwo i rafinację, aż po sprzedaż metalu. Koncepcja Doliny Miedziowej, promowana przez wiceministra rozwoju i technologii Michała Jarosa, oznacza zmianę myślenia: państwo chce, aby wokół KGHM powstał szerszy ekosystem przemysłowy, w którym obok państwowego giganta funkcjonują prywatne firmy, inwestorzy zagraniczni, uczelnie, startupy i producenci zaawansowanych wyrobów.
fot: KGHM
Kopalnia Rudna
fot: KGHM
Polska od lat ma jeden z najważniejszych atutów surowcowych w Europie – miedź. Przez dekady był on jednak przede wszystkim domeną KGHM Polska Miedź: od wydobycia rudy, przez hutnictwo i rafinację, aż po sprzedaż metalu. Koncepcja Doliny Miedziowej, promowana przez wiceministra rozwoju i technologii Michała Jarosa, oznacza zmianę myślenia: państwo chce, aby wokół KGHM powstał szerszy ekosystem przemysłowy, w którym obok państwowego giganta funkcjonują prywatne firmy, inwestorzy zagraniczni, uczelnie, startupy i producenci zaawansowanych wyrobów.
Strategia przemysłowa państwa: miedź jako aktyw geopolityczny
Wizja Doliny Miedziowej wpisuje się w szerszy trend postrzegania surowców krytycznych jako elementu bezpieczeństwa gospodarczego i technologicznego państwa. Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros publicznie podkreślał, że „kto ma surowce, ten ma władzę”, a Dolina Miedziowa ma być „planem na Polskę” – czyli narzędziem wykorzystania krajowych zasobów miedzi do budowy przewagi konkurencyjnej w Europie.
- Miedź i srebro to kluczowe surowce dla transformacji energetycznej i nowych technologii. Polska już teraz odgrywa globalną rolę w tej branży, ale czas na kolejny krok. Naszym celem jest stworzenie Doliny Miedziowej, czyli nowoczesnego ekosystemu przemysłowego. Co to znaczy w praktyce? Kopalnia daje rudę, podatki i miejsca pracy. Dolina to coś więcej - pełny łańcuch zbudowany wokół surowca: wydobycie, hutnictwo, przetwórstwo, produkcja komponentów, firmy technologiczne i uczelnie kształcące kadry dla całej tej układanki – wskazał w mediach społecznościowych wiceminister Michał Jaros.
Z perspektywy ministerstwa miedź nie jest już tylko towarem eksportowym, lecz strategicznym surowcem dla elektromobilności, OZE, elektroniki i zbrojeniówki. W tym ujęciu państwo chce:
- zabezpieczyć długoterminowy dostęp do miedzi dla krajowego przemysłu,
- przyciągnąć inwestorów, którzy będą przetwarzać surowiec w Polsce, a nie tylko go wydobywać,
- stworzyć wokół KGHM i złóż infrastrukturę badawczą, logistyczną i produkcyjną, która zatrzyma wartość dodaną w kraju.
- Kraj, który ma jednocześnie złoża, hutnictwo i kadry inżynierskie, jest w tej układance rzadkością - Polska ma wszystkie trzy elementy naraz. I rzecz najważniejsza. Polska rafinuje miedź na światowym poziomie, ale łańcuch wartości na tym się nie kończy. Katoda i walcówka to dopiero półprodukt - najwyższa marża powstaje o dwa kroki dalej, przy komponencie, przy kablu, przy module. Zatrzymanie tych dwóch kroków w kraju to jest właśnie sens Doliny Miedziowej – podkreśla wiceminister Jaros.
Wizja Michała Jarosa: od surowca do „miasta technologicznego”
W wypowiedziach wiceministra Michała Jarosa wyraźnie rysuje się model, w którym:
- Dolny Śląsk staje się „technologicznym sercem Polski”,
- miedź i związane z nią technologie (półprzewodniki, AI, elektromobilność) tworzą nowy klaster przemysłowy,
- państwo aktywnie koordynuje działania rządu, samorządów i inwestorów, by w jednym miejscu skupić produkcję, badania i rozwój oraz kapitał ludzki.
Przykładem tej logiki jest ogromny park technologiczny, jaki w Miękini pod Wrocławiem ma budować tajwańskie stowarzyszenie TEEMA (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association), do którego należy m.in. gigant technologiczny Foxconn. Ma się on stać bazą dla technologii mobilnych, półprzewodników i AI – wiceminister Jaros wskazuje, że „wprowadzamy elektronikę z powrotem do Europy”.
W modelu, gdzie miedź i elektronika mają się wzajemnie napędzać, Dolina Miedziowa ma docelowo być nie tylko zagłębiem wydobywczym, lecz przyszłym klastrem high-tech, w którym surowiec z KGHM i prywatnych projektów zasila lokalne łańcuchy dostaw dla zaawansowanych branż.
KGHM: strategiczny gracz w nowej architekturze
Dla realizacji tej wizji kluczowy jest KGHM Polska Miedź – największy krajowy producent miedzi i jeden z ważniejszych graczy na świecie. W lipcu 2026 r. koncern ogłosił Strategię 2055+, zakładającą największy w swojej historii program inwestycyjny: ponad 32 mld zł w latach 2026–2030, z czego ok. 80% ma trafić na projekty w Polsce.
W ramach tej strategii KGHM planuje m.in.:
- rozwój Głównego Ciągu Technologicznego i budowę nowej kopalni (projekt KGHM 2.0),
- modernizację hut i zwiększenie roli recyklingu w produkcji miedzi elektrolitycznej,
- inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne, gospodarkę wodną i nowe technologie.
– Strategia 2055+ zakłada utrzymanie czołowego miejsca Grupy Kapitałowej KGHM wśród światowych liderów produkcji miedzi i srebra, nie tylko w najbliższych latach. Naszą ambicją jest wzmocnienie naszej globalnej pozycji w długiej perspektywie. W planach do 2035 roku przyspieszamy transformację energetyczną, rozwijając nowoczesne technologie produkcyjne oraz konsekwentnie wydłużając łańcuch wartości. Priorytetem będzie wzmocnienie kompetencji oraz rozwój potencjału biznesowego całej Grupy Kapitałowej. Po 2035 roku chcemy, aby KGHM był nowoczesną, multisurowcową grupą przemysłową – zaznaczył przy prezentacji strategii Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A
Z punktu widzenia państwa KGHM ma pełnić rolę „kotwicy” Doliny Miedziowej – stabilnego, kontrolowanego przez skarb państwa dostawcy surowca i półproduktów, który jednocześnie finansuje własną transformację z rekordowych zysków (w I półroczu 2026 r. blisko 5,6 mld zł zysku netto).
Prywatni inwestorzy i koegzystencja z KGHM
Równolegle do KGHM na Dolnym Śląsku i w zachodniej Polsce rozwijają się projekty prywatnych firm wydobywczych, w tym kanadyjskiej Lumina Metals, która prowadzi zaawansowane prace poszukiwawcze i rozpoznawcze w rejonie Nowej Soli, gdzie może powstać jedna z największych nowych kopalń miedzi w Europie.
- Lumina Metals od 2014 roku wykonała w Polsce ponad 51 tysięcy metrów odwiertów i udokumentowała na złożu Nowa Sól zasoby rzędu 604 mln ton rudy o zawartości 1,24% miedzi i 38 g/t srebra. Spółka opisuje je jako jedno z największych nierozwiniętych złóż miedzi i srebra na świecie – wskazał wiceminister Michał Jaros.
W maju 2026 r. Lumina i KGHM podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy i przyszłych dostaw koncentratu miedzi z Nowej Soli do polskich hut. Dokument nie jest jeszcze wiążącą umową handlową, ale sygnalizuje, że państwo i KGHM widzą przestrzeń na koegzystencję:
- KGHM zachowuje dominującą pozycję wydobywczą i przetwórczą,
- prywatni inwestorzy rozwijają nowe złoża, często w obszarach, gdzie KGHM nie prowadzi samodzielnych prac,
- w zamian za dostęp do infrastruktury i rynku zbytu prywatne podmioty mogą zasilać krajowy łańcuch wartości dodatkowym surowcem.
Jeżeli uda się zrealizować wizję wiceministra Michała Jarosa to wokół miedzi powstanie ekosystem firm z branży elektroniki, AI i elektromobilności, wspierany przez parki technologiczne, uczelnie i programy rządowe. Dolina Miedziowa może się stać jednym z kluczowych europejskich centrów przetwórstwa miedzi, srebra i zaawansowanych technologii oraz elementem polityki bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej.