Jak wyglądały dawne kopalnie? Jak zmieniał się przemysł na Górnym Śląsku? Co mogą nam powiedzieć historyczne mapy, dokumenty techniczne i fotografie? Odpowiedzi kryją się w archiwalnych materiałach, które dziś, dzięki digitalizacji, zyskują nowe możliwości wykorzystania. Specjalny projekt prowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Jak wyglądały dawne kopalnie? Jak zmieniał się przemysł na Górnym Śląsku? Co mogą nam powiedzieć historyczne mapy, dokumenty techniczne i fotografie? Odpowiedzi kryją się w archiwalnych materiałach, które dziś, dzięki digitalizacji, zyskują nowe możliwości wykorzystania. Specjalny projekt prowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W ramach projektu „Kultura Cyfrowa” Muzeum Górnictwa Węglowego zabezpiecza cyfrowo i udostępnia unikatowe zabytki związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Zdigitalizowane dokumenty, fotografie i modele 3D pomagają chronić dziedzictwo, a jednocześnie otwierają je na badaczy, nauczycieli, pasjonatów historii i wszystkich ciekawych przeszłości regionu – informuje zabrzańskie Muzeum w mediach społecznościowych.

Do czego mogą przydać się cyfrowe zbiory?

W badaniach historycznych – pozwalają analizować dawne mapy i dokumenty oraz porównywać przeszłość ze współczesnością.

W edukacji – stanowią cenne źródło materiałów do lekcji, prezentacji i opracowań.

W odkrywaniu historii lokalnej – pomagają poznawać dzieje kopalń, miejscowości i ludzi, którzy tworzyli przemysłową tożsamość regionu.

Już wkrótce cyfrowe zasoby Muzeum będą dostępne w repozytorium opartym na systemie dLibra! To szansa, by samodzielnie sięgać do historycznych źródeł, odkrywać nieznane opowieści i lepiej rozumieć dziedzictwo Górnego Śląska – zachęca Muzeum.



