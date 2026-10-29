Pamięć i tożsamość

Dokumenty z zakładów górniczych, mapy, fotografie kopalń. Już wkrótce będzie można je zobaczyć

Jak wyglądały dawne kopalnie? Jak zmieniał się przemysł na Górnym Śląsku? Co mogą nam powiedzieć historyczne mapy, dokumenty techniczne i fotografie? Odpowiedzi kryją się w archiwalnych materiałach, które dziś, dzięki digitalizacji, zyskują nowe możliwości wykorzystania. Specjalny projekt prowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Monika Krezel

Monika Krężel

29 października 2026, 09:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Sztolnia Królowa Luiza

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jak wyglądały dawne kopalnie? Jak zmieniał się przemysł na Górnym Śląsku? Co mogą nam powiedzieć historyczne mapy, dokumenty techniczne i fotografie? Odpowiedzi kryją się w archiwalnych materiałach, które dziś, dzięki digitalizacji, zyskują nowe możliwości wykorzystania. Specjalny projekt prowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W ramach projektu „Kultura Cyfrowa” Muzeum Górnictwa Węglowego zabezpiecza cyfrowo i udostępnia unikatowe zabytki związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Zdigitalizowane dokumenty, fotografie i modele 3D pomagają chronić dziedzictwo, a jednocześnie otwierają je na badaczy, nauczycieli, pasjonatów historii i wszystkich ciekawych przeszłości regionu – informuje zabrzańskie Muzeum w mediach społecznościowych.

Do czego mogą przydać się cyfrowe zbiory?

  • W badaniach historycznych – pozwalają analizować dawne mapy i dokumenty oraz porównywać przeszłość ze współczesnością.

  • W edukacji – stanowią cenne źródło materiałów do lekcji, prezentacji i opracowań.

  • W odkrywaniu historii lokalnej – pomagają poznawać dzieje kopalń, miejscowości i ludzi, którzy tworzyli przemysłową tożsamość regionu.

Już wkrótce cyfrowe zasoby Muzeum będą dostępne w repozytorium opartym na systemie dLibra! To szansa, by samodzielnie sięgać do historycznych źródeł, odkrywać nieznane opowieści i lepiej rozumieć dziedzictwo Górnego Śląska – zachęca Muzeum.


 

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