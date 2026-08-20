W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld PLN, utrzymując wysoki poziom przychodów z umów z klientami oraz blisko 90% wzrost zysku operacyjnego EBITDA. Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 351 tys. ton i była o 2% wyższa w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca 2026 roku wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 0,4, co stanowi potwierdzenie efektywnej kontroli zadłużenia oraz zarządzania bilansem i ryzykiem. W pierwszych sześciu miesiącach br. zadłużenie Grupy spadło o 0,7 mld PLN. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej Strategii 2055+ przyjętej kilka tygodniu temu – potwierdza to mnogość projektów rozwojowych na różnym etapie projektowania i realizacji – od budowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez ambitne plany związane z OZE, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty akwizycyjne na świecie.

W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld PLN, utrzymując wysoki poziom przychodów z umów z klientami oraz blisko 90% wzrost zysku operacyjnego EBITDA. Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 351 tys. ton i była o 2% wyższa w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca 2026 roku wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 0,4, co stanowi potwierdzenie efektywnej kontroli zadłużenia oraz zarządzania bilansem i ryzykiem. W pierwszych sześciu miesiącach br. zadłużenie Grupy spadło o 0,7 mld PLN. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej Strategii 2055+ przyjętej kilka tygodniu temu – potwierdza to mnogość projektów rozwojowych na różnym etapie projektowania i realizacji – od budowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez ambitne plany związane z OZE, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty akwizycyjne na świecie.

– Osiągnięte w pierwszym półroczu 2026 roku wyniki potwierdzają bardzo dobrą kondycję całej Grupy KGHM oraz skuteczność realizowanych działań rozwojowych. Efektywnie wykorzystujemy korzystną koniunkturę na rynku miedzi, aby wzmacniać potencjał KGHM zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest rozwój KGHM jako nowoczesnej, efektywnej kosztowo i zdywersyfikowanej grupy multisurowcowej, która potrafi wykorzystywać globalne szanse związane z transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii. Dlatego przyspieszamy realizację założeń przyjętej w lipcu strategii – zarówno w zakresie rozwoju bazy zasobowej, zwiększania efektywności, jak i dalszej ekspansji zagranicznej, także poprzez akwizycje. W Polsce koncentrujemy się na inwestycjach w istniejące szyby, wydłużaniu łańcucha wartości w produkcji hutniczej oraz długoterminowych projektach, takich jak poszukiwanie nowych złóż czy przygotowania do realizacji projektu kopalni polihalitu na Pomorzu – mówi Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

KLUCZOWE DANE FINANSOWE I PRODUKCYJNE DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zysk netto: 5,6 mld PLN (x9,6 H1/H1)

Skorygowana EBITDA: 9,2 mld PLN (+89% H1/H1)

Przychody: 24,7 mld PLN (+41% H1/H1)

Koszt C1: 2,11 USD/funt (-19% H1/H1)

Produkcja miedzi płatnej: 351 tys. ton (+2% H1/H1)

Produkcja srebra: 712 ton (+8% H1/H1)

Produkcja TPM: 73 tys. troz (-13% H1/H1)

Produkcja molibdenu: 1,8 mln funtów (+6% H1/H1)

RYNEK SPRZYJA POLSKIEJ MIEDZI

Przychody Grupy Kapitałowej wzrosły o ponad 7,1 mld PLN (+41% H1/H1) i osiągnęły poziom 24,7 mld PLN. Poprawę zanotowano we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych. KGHM Polska Miedź osiągnęła rekordowe przychody na poziomie ponad 21,9 mld PLN tj. o 48% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Istotnym czynnikiem, oprócz wysokich wolumenów sprzedaży, decydującym o wzroście przychodów na poziomie Grupy KGHM była zmiana notowań podstawowych produktów i poziomy zrealizowanych premii. Pozytywny wpływ na poziom zrealizowanych przychodów miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym i ryzyka zmian cen surowców. Koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej) dla Grupy KGHM wyniósł w pierwszym półroczu 2026 roku 2,11 USD/funt i był niższy o 19% od wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa zanotowała znaczące spadki kosztu C1 w Polsce oraz w Chile, głównie dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych tj. srebra i metali szlachetnych.

Wysokie przychody i stabilna baza kosztowa pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny EBITDA w ujęciu skonsolidowanym na poziomie blisko 9,2 mld PLN, co oznacza 89% wzrost w ujęciu rocznym. Na poziomie jednostkowym wynik operacyjny był prawie 3 razy lepszy niż w I półroczu ubiegłego roku i wyniósł 6,56 mld PLN. To efekt poprawy wyników kopalń i hut wyższych notowań srebra i miedzi w raportowanym okresie. Półroczny zysk netto w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 5,58 mld PLN, a jednostkowym 5,49 mld PLN. Jednocześnie, Grupa KGHM zachowuje wysoką płynność finansową oraz stabilność zadłużenia.

Mimo korzystnej koniunktury na rynku metali nieżelaznych KGHM kontynuował w I półroczu br. realizację Planu Optymalizacji Kosztowej. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej oraz konkurencyjności Spółki poprzez poprawę efektywności procesów biznesowych i ograniczenie kosztów operacyjnych. Plan obejmuje m.in. obszary zakupów, technologii, odzysku odpadów, a także działania ukierunkowane na wzrost efektywności pracy i rentowności w ramach Grupy Kapitałowej. Wpływ podjętych działań na wynik EBITDA do końca I półrocza 2026 roku to blisko 300 mln PLN.

STABILNA PRODUKCJA

W pierwszym półroczu 2026 roku produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 351 tys. ton i była o 2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa wyprodukowała również 712 ton srebra tj. o 8% więcej niż rok wcześniej. Osiągnięte rezultaty były efektem m.in. utrzymania wysokiej wydajności Głównego Ciągu Technologicznego oraz stabilnej pracy oddziałów górniczych i hutniczych. Produkcja aktywów krajowych wyniosła 292 tys. ton miedzi i 697 ton srebra.

Istotny wkład w wyniki produkcyjne Grupy miały również aktywa zagraniczne. Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda wyniosła 40,2 tys. ton (dla 55% udziału KGHM), natomiast w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. osiągnęła poziom 19,3 tys. ton. Sierra Gorda odnotowała, względem analogicznego okresu ubiegłego roku, również wysoki poziom produkcji metali towarzyszących, w tym srebra i molibdenu. W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa wyprodukowała 73 tys. troz metali szlachetnych oraz 1,8 mln funtów molibdenu.

AMBITNY PROGRAM INWESTYCJI W KRAJU

KGHM realizuje obecnie szereg kluczowych inwestycji, w tym projekt Głogów Głęboki Przemysłowy obejmujący budowę infrastruktury udostępniającej złoże, wyrobisk oraz stacji klimatyzacji, a także budowę szybów Retków i Gaworzyce. Spółka prowadzi również prace geologiczne w ramach posiadanych koncesji eksploracyjnych oraz realizuje inwestycje w obszarze hutnictwa. Równolegle KGHM rozwija własne źródła energii odnawialnej i analizuje możliwości wdrożenia technologii wychwytu CO₂ w procesach hutniczych.

W pierwszym półroczu 2026 roku nakłady inwestycyjne (CAPEX) KGHM Polska Miedź wyniosły 1,44 mld PLN i były o 9% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Priorytet inwestycyjny stanową projekty realizowane w obrębie Głównego Ciągu Technologicznego. Wydatki w obszarze górnictwa osiągnęły poziom 1,25 mld PLN, a hutnictwa 174 mln PLN. Spółka zwiększyła wydatki rozwojowe do 497 mln PLN (+14% H1/H1) oraz odtworzeniowe do 595 mln PLN (+27% H1/H1). Wydatki na utrzymanie spadły o 18% do kwoty 340 mln PLN. KGHM planuje w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje 4,1 mld PLN.

W lipcu br. KGHM Polska Miedź S.A. i Województwo Pomorskie podpisały list intencyjny dotyczący projektu „PUCK”, czyli budowy kopalni polihalitu. Ma to być pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedno z najbardziej perspektywicznych przedsięwzięć dla krajowego rynku nawozowego. Projekt opiera się na rozpoznanym złożu „Mieroszyno”, którego zasoby geologiczne szacowane są na ponad 303 mln ton. Jego przygotowanie to proces rozłożony na lata, a pełna realizacja może potrwać ponad dekadę. Polihalit, wykorzystywany w produkcji nawozów, ma znaczenie dla nowoczesnego rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i niezależności surowcowej kraju.

GLOBALNE KIERUNKI ROZWOJU

Zgodnie ze Strategią 2055+ Polska Miedź poszukuje możliwości rozwoju bazy zasobowej poza Polską, zarówno poprzez rozwój posiadanych aktywów, jak i analizę nowych projektów inwestycyjnych oraz potencjalnych akwizycji. Działania te były jednym z priorytetów Spółki już w pierwszym półroczu br.

W marcu br. Spółka podpisała z Office National des Hydrocarbures et des Mines i Management Group memorandum dotyczące współpracy i analiz potencjalnych inwestycji w sektorze surowców Maroka. Porozumienie otwiera drogę do analiz potencjalnych projektów wydobywczych w regionie, który łączy bogate zasoby mineralne z rosnącą stabilnością gospodarczą i przyjaznym otoczeniem inwestycyjnym. Natomiast w maju KGHM Chile SpA, spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. zawarła umowę typu Farm‑Out z Minera Freeport‑McMoRan South America Limitada. Porozumienie otwiera nowy etap współpracy pomiędzy spółkami, ukierunkowanej na rozwój perspektywicznego projektu poszukiwawczego miedzi w północnym Chile. Umowa określa zasady realizacji wczesnych prac poszukiwawczych oraz oceny potencjału geologicznego obszaru.

Czerwiec 2026 roku przyniósł kolejne inicjatywy w zakresie możliwości dalszego rozwoju aktywów zagranicznych. Sierra Gorda S.C.M., spółka Grupy Kapitałowej KGHM, oraz kopalnia Spence, należąca do globalnej grupy górniczej BHP, podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest identyfikacja i ocena możliwości współpracy technicznej i operacyjnej. Partnerstwo ma służyć zwiększaniu efektywności, konkurencyjności oraz rozwojowi innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnego górnictwa miedzi. W tym samym czasie w USA spółka zależna KGHM Polska Miedź – Robinson Holdings – zawarła umowę z podmiotem specjalizującym się w eksploracji nowych złóż. Współpraca obejmuje analizę poszukiwawczo-rozpoznawczą czterech projektów eksploracyjnych w stanie Nevada. Oprócz tego, na rynku amerykańskim KGHM monitoruje rynek Ameryki Północnej pod kątem ciekawych celów akwizycyjnych.

Równolegle Grupa kontynuuje rozwój istniejących aktywów zagranicznych. W lipcu 2026 roku Sierra Gorda S.C.M. ogłosiła realizację inwestycji, która pozwoli zwiększyć skalę produkcji metalu płatnego o ok. 20% dzięki większej mocy zakładu przeróbczego. Projekt wpisuje się w założenia Strategii 2055+ dotyczące wzrostu bazy zasobowej, zwiększania efektywności operacyjnej oraz budowy długoterminowej wartości aktywów Grupy. Rozwój Sierra Gorda pozostaje jednym z kluczowych elementów umacniania międzynarodowej obecności KGHM i wzrostu potencjału produkcyjnego Grupy w perspektywie kolejnych dekad. Nakłady inwestycyjne na projekt począwszy od 1 lipca 2026 roku do momentu oddania instalacji do użytkowania szacowane są na około 725 mln USD w ujęciu realnym dla 100% udziałów. Rozbudowa będzie finansowana z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych Sierra Gorda. Zgodnie ze studium wykonalności projekt ma generować atrakcyjne stopy zwrotu, wykorzystując istniejącą infrastrukturę wodną i energetyczną oraz potencjał długoterminowego rozwoju kopalni.

KIERUNEK 2055+ - NOWA STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ

W lipcu 2026 roku Grupa KGHM ogłosiła Strategię 2055+, wyznaczającą kierunki rozwoju Spółki na kolejne dziesięciolecia. Dokument zakłada realizację największego w historii Grupy programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój bazy zasobowej, modernizację infrastruktury produkcyjnej oraz projekty wspierające bezpieczeństwo energetyczne i efektywność operacyjną. Kluczowym elementem Strategii jest zapewnienie długoterminowej zdolności produkcyjnej aktywów KGHM przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i odporności Grupy na zmieniające się warunki rynkowe.

Strategia 2055+ odzwierciedla również ambicję umocnienia pozycji KGHM w gronie najważniejszych światowych producentów miedzi i srebra. Zakłada rozwój działalności w oparciu o nowoczesne technologie, zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów oraz budowę przewag konkurencyjnych odpowiadających na globalny wzrost zapotrzebowania na surowce niezbędne dla transformacji energetycznej, elektromobilności, cyfryzacji i rozwoju nowoczesnego przemysłu. Jednym z przyjętych kierunków rozwoju jest systematyczny rozwój aktywów zagranicznych w oparciu zarówno o projekty inwestycyjne, jak i potencjalne akwizycje na perspektywicznych rynkach.

Priorytetem KGHM jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. Dlatego integralną częścią Strategii 2055+ jest wieloletni plan inwestycyjny o wartości ponad 32 mld PLN w latach 2026–2030. Około 80% tej kwoty zostanie przeznaczone na projekty realizowane w kraju, obejmujące rozwój Głównego Ciągu Technologicznego, budowę i rozbudowę infrastruktury górniczej, modernizację hut oraz inwestycje w energetykę i innowacje. Natomiast pozostała część dotyczy rozwój kluczowych aktywów zagranicznych, w tym projektów w Chile, USA i Kanadzie.