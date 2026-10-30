W okresie od września 2026 r. do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie ok. 17,5 mln ton, a obecny stan zapasów węgla kamiennego nie odbiega od wymagań w tym zakresie - odpowiedział resort energii na interpelację poselską ws. bezpieczeństwa dostaw węgla.

W okresie od września 2026 r. do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie ok. 17,5 mln ton, a obecny stan zapasów węgla kamiennego nie odbiega od wymagań w tym zakresie - odpowiedział resort energii na interpelację poselską ws. bezpieczeństwa dostaw węgla.

“ME w sposób ciągły monituje ten sektor, a także pozostaje w stałym kontakcie z MAP i Agencją Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach. Dodatkowo regularne kontrole i nadzór nad zapasami wykonuje Urząd Regulacji Energetyki, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne na bieżąco monitorują zapasy węgla przy elektrowniach systemowych. Obecny stan zapasów nie odbiega od wymagań w tym zakresie“ - napisał resort energii.

Dodał, że w ramach przygotowań do sezonu grzewczego 2026/2027 dokonano również przeglądu dostępności węgla opałowego na terenie całego kraju.

“Obserwowane, zwiększone zainteresowanie zakupem węgla przed rozpoczęciem sezonu grzewczego jest zjawiskiem typowym dla tego okresu. Część gospodarstw domowych uzupełnia zapasy jesienią, podczas gdy wiele z nich zabezpiecza opał z wyprzedzeniem, w miesiącach wiosennych i letnich. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem sektora górnictwa węgla kamiennego i posiadanymi planami wydobywczymi, w okresie od września 2026 r. do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie ok. 17,5 mln ton“ - poinformował resort.

Jak zaznaczył, w ramach przygotowań do sezonu grzewczego 2026/2027 przeprowadzono ogólnokrajowy przegląd dostępności węgla opałowego, wykorzystując informacje przekazane przez właściwe jednostki urzędów wojewódzkich.