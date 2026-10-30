Górnictwo

Do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie około 17,5 mln ton

W okresie od września 2026 r. do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie ok. 17,5 mln ton, a obecny stan zapasów węgla kamiennego nie odbiega od wymagań w tym zakresie - odpowiedział resort energii na interpelację poselską ws. bezpieczeństwa dostaw węgla. 

Pap

30 października 2026, 07:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wiadomo, jak będzie się kształtować wydobycie węgla energetycznego

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W okresie od września 2026 r. do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie ok. 17,5 mln ton, a obecny stan zapasów węgla kamiennego nie odbiega od wymagań w tym zakresie - odpowiedział resort energii na interpelację poselską ws. bezpieczeństwa dostaw węgla. 

“ME w sposób ciągły monituje ten sektor, a także pozostaje w stałym kontakcie z MAP i Agencją Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach. Dodatkowo regularne kontrole i nadzór nad zapasami wykonuje Urząd Regulacji Energetyki, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne na bieżąco monitorują zapasy węgla przy elektrowniach systemowych. Obecny stan zapasów nie odbiega od wymagań w tym zakresie“ - napisał resort energii. 

Dodał, że w ramach przygotowań do sezonu grzewczego 2026/2027 dokonano również przeglądu dostępności węgla opałowego na terenie całego kraju. 

“Obserwowane, zwiększone zainteresowanie zakupem węgla przed rozpoczęciem sezonu grzewczego jest zjawiskiem typowym dla tego okresu. Część gospodarstw domowych uzupełnia zapasy jesienią, podczas gdy wiele z nich zabezpiecza opał z wyprzedzeniem, w miesiącach wiosennych i letnich. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem sektora górnictwa węgla kamiennego i posiadanymi planami wydobywczymi, w okresie od września 2026 r. do marca 2027 r. wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniesie ok. 17,5 mln ton“ - poinformował resort. 

Jak zaznaczył, w ramach przygotowań do sezonu grzewczego 2026/2027 przeprowadzono ogólnokrajowy przegląd dostępności węgla opałowego, wykorzystując informacje przekazane przez właściwe jednostki urzędów wojewódzkich. 

“Zwrócono się również do spółek sektora węglowego z prośbą o przekazanie informacji dotyczących stanu zapasów u autoryzowanych sprzedawców oraz ewentualnych ryzyk zachwiania relacji między podażą a popytem w rozpoczynającym się sezonie grzewczym. Działania te będą kontynuowane. Służą one ocenie zabezpieczenia potrzeb odbiorców i rozpoznaniu ewentualnej konieczności podjęcia dodatkowych prac“ - podsumował ME.

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