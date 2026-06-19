Jeszcze tylko do 30 czerwca firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają czas na złożenie lub korektę informacji o pomocy u swojego sprzedawcy energii. W Tauronie dokumenty przekazało już ponad 100 tysięcy przedsiębiorców, czyli zdecydowana większość uprawnionych. Tauron przypomina, że brak złożenia wymaganej informacji przez firmę będzie skutkował koniecznością przeliczenia rozliczeń energii według cen wynikających z umowy sprzedażowej.

Jeszcze tylko do 30 czerwca firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają czas na złożenie lub korektę informacji o pomocy u swojego sprzedawcy energii. W Tauronie dokumenty przekazało już ponad 100 tysięcy przedsiębiorców, czyli zdecydowana większość uprawnionych. Tauron przypomina, że brak złożenia wymaganej informacji przez firmę będzie skutkował koniecznością przeliczenia rozliczeń energii według cen wynikających z umowy sprzedażowej.

- Wypełnienie informacji o pomocy można zrealizować szybko i wygodnie dzięki prostemu formularzowi online. Cały proces zajmuje tylko kilka minut, a pozwala utrzymać ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku. Zbliża się ostateczny termin na złożenie dokumentu, wydłużony do 30 czerwca, dlatego warto dopełnić formalności niezwłocznie – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż.

- Już od ubiegłego roku prowadzimy szeroką kampanię informacyjną, obejmującą działania w mediach, komunikację mailową i SMS-ową oraz kontakt telefoniczny. Takie działania przyniosły wymierne efekty i tym samym wymagane oświadczenie złożyło już ponad 93 proc. uprawnionych przedsiębiorstw. Firmy, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny niezwłocznie przekazać dokumenty, aby zachować preferencyjne warunki rozliczeń – podsumowuje Daniel Iwan.

Cena maksymalna za energię elektryczną, którą stosowano w rozliczeniach z firmą od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

Każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który korzystał z ceny maksymalnej energii elektrycznej, aby ją zachować musi złożyć informację o pomocy do swojego ówczesnego sprzedawcy energii elektrycznej.

Informacja składana raz

Aby utrzymać cenę maksymalną należy złożyć Informację o pomocy do 30 czerwca 2026 roku, jeżeli w rozliczeniach stosowano ceny maksymalne oraz spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: nie została złożona Informacja o pomocy, nie otrzymano potwierdzenia pozytywnej weryfikacji albo zachodzi potrzeba poprawienia błędów, pomyłek lub braków w złożonej informacji, które mają wpływ na ocenę uprawnienia do uzyskania pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

W przypadku przekazania już przez Tauron decyzji o pozytywnej weryfikacji Informacji o pomocy nie istnieje obowiązek jej ponownego składania.

Sam wymóg wynika z Ustawy z maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Informację z błędami trzeba poprawić

Jeżeli po złożeniu informacji firma otrzymała z Taurona pismo z wezwaniem do uzupełnienia braków lub poprawy błędów formalnych, przedsiębiorca powinien skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzupełnienia informacji.

Nieuzupełnienie jest równoznaczne z niezłożeniem Informacji o pomocy.

Szybko i prosto

Informacji o pomocy można łatwo przekazać poprzez:

- formularz elektroniczny,

- przesyłkę listową na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice (liczy się data nadania),

- osobistą wizytę w wybranym punkcie obsługi klienta,

Aby ułatwić przedsiębiorcom wypełnienie formularza, Tauron przygotował pomocną instrukcję

Niezbędne informacje, instrukcja wypełniania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie tauron.pl/pomoc