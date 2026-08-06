Górnictwo

Dla górników i ich rodzin. Miliony na kursy i szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór w projekcie, którego celem jest pomoc osobom odchodzącym z pracy w przemyśle oraz ich bliskim.

Robert Passia

Robert Passia

6 sierpnia 2026, 09:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC Jarosław Galusek

Są środki na aktywizację byłych górników i ich bliskich.

fot: ARC Jarosław Galusek

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór w projekcie, którego celem jest pomoc osobom odchodzącym z pracy w przemyśle oraz ich bliskim.

Chodzi o wsparcie dla osób dotkniętych procesem transformacji. Mowa o pomocy dla odchodzących z pracy w przemyśle pracowników oraz członków ich rodzin. Projekt dotyczy przede wszystkim osób, które zatrudnione były w branży górniczej lub branżach okołogórniczych. Do 31 sierpnia potrwa nabór na realizatorów projektu, czyli instytucje, które poprowadzą działania związane z aktywizacją i otrzymają dofinansowanie na ten cel. 

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Do projektu mogą przystąpić: instytucje nauki i edukacji, ochrony zdrowia, wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz służby publiczne. Jeden z projektów prowadzony ma być w kilku miastach woj. śląskiego. 

Planowany projekt przygotowywany jest w partnerstwie, którego liderem jest Stowarzyszenie EBI. Partnerami są Miasto Jastrzębie-Zdrój, Powiat Raciborski, Powiat Wodzisławski oraz Gmina Miejska Żory. Za realizację działań na poziomie lokalnym odpowiadać będą właściwe terytorialnie Powiatowe Urzędy Pracy – napisał Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy, egzaminy certyfikujące, doradztwo prawne, wsparcie psychologiczne czy pośrednictwo pracy.  

Pula środków dla realizatorów wynosi 178 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 100 proc. poniesionych wydatków. Szczegóły i niezbędne dokumenty znajdują się TUTAJ. 

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