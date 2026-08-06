Energetyka

Diesel najdroższy w historii, ceny benzyny najwyższe od początku roku

Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trudności z dostępnością paliw gotowych, spowodowane problemami z przerobem ropy, wywindowały ceny diesla do poziomu najwyższego w historii - wynika z przekazanych w środę danych portalu e-petrol.pl. Ceny benzyny są najwyższe od początku roku.

Pap

6 sierpnia 2026, 08:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ec.europa.eu

Wyprawa na stację paliw to droga wycieczka

fot: ec.europa.eu

Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trudności z dostępnością paliw gotowych, spowodowane problemami z przerobem ropy, wywindowały ceny diesla do poziomu najwyższego w historii - wynika z przekazanych w środę danych portalu e-petrol.pl. Ceny benzyny są najwyższe od początku roku.

Analitycy serwisu e-petrol.pl zauważyli, że kierowcy tankowali już olej napędowy w cenie przekraczającej 8 zł/l (w październiku 2022 roku), jednak obecnie po 23-groszowej podwyżce kosztuje on średnio 8,22 zł za litr - najwięcej w historii. Benzyna podrożała o 11 groszy i za litr trzeba średnio zapłacić 7,55 zł, czyli najwięcej w tym roku.

Staniał natomiast autogaz

Jego średnia ogólnopolska cena, po obniżce o 6 groszy, po raz pierwszy od początku marca spadła poniżej 3 złotych. Za litr LPG trzeba zapłacić średnio 2,99 zł.

Najtańsze paliwa dostępne są w województwie pomorskim, gdzie litr "95" kosztuje 7,48 zł, a za litr diesla trzeba płacić 8,09 zł. Najniższe ceny autogazu odnotowano z kolei na Lubelszczyźnie - średnio za litr LPG trzeba tam zapłacić 2,96 zł.

Z kolei najwięcej za benzynę płacą kierowcy w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim i opolskim - średnio 7,59 zł za litr. Najwyższe ceny diesla - średnio 8,24 zł/l odnotowane zostały w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim, podkarpacki i zachodniopomorskim. Najdroższy autogaz - przeciętnie 3,09 zł/l jest na stacjach paliw w woj. lubuskim.

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