W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowano o pomyśle zagospodarowania kopalni Wujek na nowoczesne Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowano o pomyśle zagospodarowania kopalni Wujek na nowoczesne Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego.

To jedna z pierwszych tego typu inicjatywy w Polsce, która łączy historię z nowoczesnością oraz otwiera zupełnie nowe możliwości – poinformowało MNiSW w mediach społecznościowych.

- Koncepcja łączy bogate przemysłowe dziedzictwo Śląska z przyszłością związaną z badaniami i technologiami kosmicznymi – napisał z kolei wiceminister energii Marian Zmarzły.

W spotkaniu, które odbyło się 16 czerwca, uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, samorządów i uczelni.

W rozmowie wzięli udział m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, wiceminister energii Marian Zmarzły, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Dawid Pasek, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, posłanka Monika Rosa oraz pomysłodawca projektu Tomasz Rożek, fizyk, popularyzator nauki.

Kopalnia Wujek 1 kwietnia 2026 r. symbolicznie zakończyła swoją działalność po 127 latach funkcjonowania.

31 grudnia 2025 roku podpisano porozumienie o współpracy dotyczące przyszłości kopalni Wujek między Polską Grupą Górniczą a miastem Katowice. Zakres porozumienia obejmuje przekazanie 29 obiektów infrastruktury na powierzchni zakładu górniczego. Wśród nich m.in.: wieże szybowe Szybu Krakus, Lechia i Wentylacyjnego I, budynki: łaźni pracowniczej, kuźni, maszyn wyciągowych, markowni i nowej lampiarni, magazynu, sortowni, warsztatów, rozdzielni elektrycznej, pompowni i stacji uzdatniania wody. Planowana do przekazania infrastruktura dołowa obejmuje dwa szyby: Lechia i Wentylacyjny I oraz wyrobiska dołowe na poziomie 370 m o łącznej długości prawie 4000 m.

Obszary pogórnicze docelowo mają być zrewitalizowane i przygotowane pod nowe inwestycje i funkcje użytkowe.



