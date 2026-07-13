Czy górnicze miejscowości mają przyszłość? Wypełnij ankietę

Badania ankietowe powinny dać odpowiedź na pytanie o perspektywy, jakie mają osoby żyjące w górniczych społecznościach.

Pszów. Jakie perspektywy mają przed sobą górnicze miejscowości?

Badania ankietowe powinny dać odpowiedź na pytanie o perspektywy, jakie mają osoby żyjące w górniczych społecznościach.

Prowadzone badania są częścią projektu RAISING. Jego celem ma być podniesienie świadomości na temat potrzeby przekształcenia górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Główny nacisk ma zostać położony na małe górnicze społeczności. Jak przekonują autorzy projektu, chodzi o to, by włączyć mieszkańców w proces transformacji.



Wyniki badania mają pokazać, jakie potrzeby i oczekiwania wobec przemian w górniczych regionach mają ich mieszkańcy.

- Twoja opinia jest niezbędna, aby zapewnić, że lokalne społeczności będą aktywnie zaangażowane w kształtowanie udanej transformacji regionalnej – piszą autorzy projektu.



Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Projekt RAISING prowadzony jest wspólnie przez kilka instytucji: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Fundację INSTRAT, DMT-Gessellschaft fur Lehre und Bildung MBH z Niemiec oraz VSB Uniwersytet Techniczny w czeskiej Ostrawie.



