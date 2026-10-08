Cztery węzły przesiadkowe w Gliwicach nabierają kształtów
Zostawić samochód na parkingu i dalej pojechać autobusem, metrorowerem lub pociągiem – taką możliwość mają zapewnić cztery nowe węzły przesiadkowe, które powstają w Gliwicach. Inwestycje mają ułatwić łączenie różnych środków transportu w codziennych podróżach po mieście i regionie. Władze Gliwic poinformowały o postępie prac.
fot: UM Gliwice
Budowa węzłów przesiadkowych w Gliwicach
fot: UM Gliwice
Zostawić samochód na parkingu i dalej pojechać autobusem, metrorowerem lub pociągiem – taką możliwość mają zapewnić cztery nowe węzły przesiadkowe, które powstają w Gliwicach. Inwestycje mają ułatwić łączenie różnych środków transportu w codziennych podróżach po mieście i regionie. Władze Gliwic poinformowały o postępie prac.
– Chcemy, by Gliwice były miastem wygodnym i kompaktowym, z dobrym transportem publicznym dla mieszkańców, studentów i osób przyjezdnych. Wcielamy tę myśl w życie z pomocą funduszy europejskich. Nasze nowe węzły, budowane w czterech newralgicznych częściach Gliwic, ułatwią przesiadki i dojazd do centrum miasta lub regionu bez konieczności pokonywania całej trasy autem. To nie tylko usprawni transport, ale również przyczyni się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie liczby samochodów w śródmieściu – podkreśla prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
Łabędy: przebudowa stacji i układu drogowego
Przy stacji Gliwice Łabędy, modernizowanej przez PLK SA, zaplanowano nowe przystanki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe, miejsca postojowe dla jednośladów oraz zieleń. Kierowcy będą mogli zostawić auto na jednym z 88 miejsc parkingowych i przesiąść się do pociągu lub autobusu.
Miasto intensywnie przebudowuje też okoliczny układ drogowy. Pod nowym wiaduktem kolejowym trwają prace przy rondzie turbinowym, które połączy ulice Staromiejską, Przyszowską, Strzelców Bytomskich i Główną.
Kopernik: węzeł przy nowym przystanku kolejowym
Przy estakadzie Heweliusza, obok całkowicie nowego przystanku kolejowego Gliwice Kopernik budowanego przez PLK SA, powstanie miejsce do wygodnej przesiadki z roweru lub samochodu na pociąg i autobus. Prace w terenie ruszą już w przyszłym tygodniu.
W planach są:
- chodniki i droga rowerowa,
- stacja Metroroweru i biletomat,
- zadaszone stojaki oraz zamykane boksy rowerowe,
- nasadzenia zieleni,
- 127 miejsc postojowych, w tym 7 dla osób z niepełnosprawnościami.
Arena: autobusem do pracy, rowerem na uczelnię
W sąsiedztwie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” powstaną:
- półkilometrowe połączenie piesze między ulicami Pszczyńską i Kujawską,
- kładka nad siecią ciepłowniczą,
- 103 miejsca postojowe, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami,
- wiata na 10 rowerów,
- stacja Metroroweru.
Prace budowlane trwają. Kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej, a od strony ul. Pszczyńskiej wykonawca realizuje podbudowę i krawężniki pierwszej części parkingu. Od strony ul. Kujawskiej ku końcowi zmierzają roboty związane z ułożeniem nawierzchni chodnika prowadzącego do projektowanej kładki nad ciepłociągiem.
Brzezinka: nowy węzeł w miejscu przestarzałej pętli
W miejscu obecnej pętli autobusowej powstanie kompaktowy węzeł z dwoma przystankami pasażerskimi i dwoma stanowiskami dla autobusów oczekujących między kursami. Znajdą się tam także wiata rowerowa oraz 7 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano również przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Kleszczowa.
Trwają prace ziemne, prowadzone na tyłach wciąż czynnego przystanku autobusowego.
Unijne wsparcie
Gliwickie węzły przesiadkowe powstają w ramach zadania „Mobilna Metropolia”. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 90,8 mln zł, z czego 62 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.