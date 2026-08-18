Częściowe zaćmienie Słońca bez wpływu na pracę polskiego systemu

Częściowe zaćmienie Słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, nie wpłynęło na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego - poinformowały we wtorek Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Częściowe zaćmienie Słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, nie wpłynęło na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego - poinformowały we wtorek Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

"12 sierpnia 2026 r. częściowe zaćmienie Słońca nie wpłynęło na pracę polskiego systemu elektroenergetyczne" - przekazało PSE na platformie X.

W trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie - wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei kiedy tarcza Księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.

PSE podały wcześniej, że uwzględniły zaćmienie w swoich analizach oraz planach pracy systemu. Operator wskazał też, że uczestnicy rynku energii powinni uwzględniać wpływ zaćmienia Słońca na możliwości zakupu i sprzedaży energii elektrycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.