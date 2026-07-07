Ćwiczenia w spółce Rosomak: Jest gotowość na sytuacje kryzysowe
Na terenie firmy Rosomak odbyły się ćwiczenia obejmujące symulację incydentu z udziałem drona, którego scenariusz zakładał uderzenie w teren i budynek zakładu. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilku jednostek zajmujących się na co dzień m.in. sytuacjami kryzysowymi.
fot: Rosomak SA
Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur
fot: Rosomak SA
Na terenie firmy Rosomak odbyły się ćwiczenia obejmujące symulację incydentu z udziałem drona, którego scenariusz zakładał uderzenie w teren i budynek zakładu. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilku jednostek zajmujących się na co dzień m.in. sytuacjami kryzysowymi.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur oraz współdziałania wszystkich podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych, a także doskonalenie koordynacji działań w sytuacji kryzysowej.
W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl., Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl., Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śl. oraz spółki Rosomak.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalne podejście. Szczególne podziękowania kierujemy Pawłowi Bednarczykowi (P-MED) za przygotowanie pozoracji medycznej oraz pracownikom Rosomaka., którzy odegrali role osób poszkodowanych, dzięki czemu ćwiczenia mogły zostać przeprowadzone w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych – napisała spółka w mediach społecznościowych. - To właśnie takie wspólne działania pozwalają doskonalić współpracę i jeszcze lepiej przygotować się na sytuacje, których - mamy nadzieję - nigdy nie będzie trzeba doświadczyć w rzeczywistości.