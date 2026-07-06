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Górnictwo

Coraz więcej pracowników górniczej spółki korzysta z osłon

W Polskiej Grupie Górniczej rośnie liczba pracowników korzystających z instrumentów osłonowych przewidzianych dla górnictwa. Do końca czerwca 2026 roku z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 706 pracowników, a na urlopy górnicze przeszły 1754 osoby.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 lipca 2026, 11:06
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W 2026 roku zatrudnienie w spółce ma zmniejszyć się łącznie o 4,3 tys. osób

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W Polskiej Grupie Górniczej rośnie liczba pracowników korzystających z instrumentów osłonowych przewidzianych dla górnictwa. Do końca czerwca 2026 roku z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 706 pracowników, a na urlopy górnicze przeszły 1754 osoby.

PGG przedstawiła kolejne statystyki dotyczące liczy pracowników decydujących się na JOP-y i urlopy górnicze. Ich liczba systematycznie rośnie. 

- To efekt systematycznej realizacji programu odejść pracowniczych, prowadzonego w oparciu o znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz zapisy Umowy Społecznej dla górnictwa. Spółka podkreśla, że sprawna organizacja całego procesu pozwala na bieżąco obsługiwać wnioski, weryfikować uprawnienia pracowników i realizować kolejne odejścia bez zakłócania pracy zakładów górniczych - poinformowała PGG  w komunikacie.

Program obejmuje przede wszystkim jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze, czyli rozwiązania skierowane do pracowników spełniających określone warunki ustawowe.

Spółka podkreśla, że wdrożenie programu wymaga współpracy służb kadrowych, zakładów górniczych oraz komórek odpowiedzialnych za organizację pracy. 

- Chodzi o to, aby odejścia odbywały się płynnie, a jednocześnie nie wpływały na ciągłość funkcjonowania kopalń i pozostałych jednostek spółki - przypomina PGG.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Polską Grupę Górniczą, w 2026 roku zatrudnienie w spółce ma zmniejszyć się łącznie o 4,3 tys. osób. Z tej liczby 3,6 tys. osób mają objąć pracownicze programy odejść, natomiast pozostali pracownicy przejdą na emeryturę.

 

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