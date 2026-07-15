Kraj i Świat

Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa

Co trzeci ankietowany Polak przyznał, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał podejrzaną wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

Pap

15 lipca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay.com

Czy dzwonił do ciebie już oszust?

fot: pixabay.com

Co trzeci ankietowany Polak przyznał, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał podejrzaną wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

W publikacji podkreślono, że spośród 34 proc. respondentów, którym zdarzyła się taka sytuacja 12 proc. zadeklarowało, że było to raz, a 22 proc. - kilka razy.

Zgodnie z wynikami badania, najczęściej kontakt z podejrzaną wiadomością lub telefonem deklarowały osoby w wieku 18-24 lata - 43 proc. Z kolei w przypadku seniorów powyżej 65. roku życia było to 16 proc. Wysoki odsetek dotyczył też badanych w grupie 35-44 lata - 41 proc.

Uwaga na oszustów

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kontakt z próbą podszycia się pod instytucję publiczną częściej deklarowali mężczyźni - 41 proc. wobec 28 proc. kobiet.

Autorzy badania podkreślili, że różnice pojawiają się także w zakresie wykształcenia - otrzymanie podejrzanej wiadomości lub telefonu od instytucji publicznej najczęściej wskazywali respondenci z dyplomem uczelni wyższej - 40 proc. Wśród absolwentów szkół średnich i policealnych było to 34 proc., a w grupie z wykształceniem podstawowym lub zawodowym - 29 proc.

Ankieta wykazała też, że ponad 2/3 respondentów obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa. 22 proc. mówiło o tym "zdecydowanie", a 48 proc., że "raczej" się tego boi.

Badanie "Jak cyberoszuści podszywają się pod instytucje publiczne" zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w czerwcu 2026 r. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.

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oszustwo cyberoszustwa przestępczość

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