Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich 29 - poinformował BIG InfoMonitor. Z danych wynika, że za 40 proc. zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają "multidłużnicy", czyli osoby z kilkoma wierzycielami.

Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich 29 - poinformował BIG InfoMonitor. Z danych wynika, że za 40 proc. zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają "multidłużnicy", czyli osoby z kilkoma wierzycielami.

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że polscy konsumenci mają do spłaty ponad 37 mld zł zaległości kredytowych i 44 mld zł długów pozakredytowych, na które składają się nieopłacone w terminie rachunki za media, telefon i internet, czynsze, ubezpieczenia, koszty sądowe, długi za jazdę na gapę, a także pożyczki i alimenty.

"Wśród osób zalegających bieżącymi płatnościami niemal co piąta ma zobowiązania wobec 3 wierzycieli i więcej. Łącznie multidłużnicy są winni 17,5 miliarda złotych, co odpowiada za 40 proc. zaległego zadłużenia pozakredytowego Polaków wpisanego do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor" - zauważyli autorzy raportu.

W zadłużeniu dominują mężczyźni

Jak dodali, w Polsce jest 347,5 tys. osób mających zobowiązania wobec co najmniej trzech wierzycieli. W tej grupie dominują mężczyźni - zarówno ilościowo, jak i wartościowo; jest ich ponad 230 tys., a ich zaległości wynoszą 12,6 mln zł - czyli ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku kobiet.

Najwięcej osób zadłużonych u co najmniej trzech wierzycieli mieszka w woj. Śląskim - 46 tys. Nieco mniej takich osób jest w woj. mazowieckim (45,5 tys.) oraz w dolnośląskim (35,8 tys.). Kolejne są woj. wielkopolskie (34 tys.), pomorskie (25,6 tys.), łódzkie (25,3 tys.) i kujawsko-pomorskie (24 tys.). W pozostałych regionach liczba "multidłużników" nie przekracza 20 tys.

Osoby te są w każdej grupie wiekowej, nawet wśród osób poniżej 18 roku życia, ale dominujący są tu 35-44 latkowie. W tej grupie jest ponad 112 tys. "multidłużników", a ich łączne zadłużenie przekracza 5,3 mld zł.

Rekordzista z Małopolski

Rekordzistą jest mężczyzna z woj. małopolskiego - ma on 29 wierzycieli. "Jego zaległości obejmują przede wszystkim niespłacone rachunki wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców telewizji, a także grzywny, nawiązki i koszty sądowe" - dodali autorzy.

Inny, mężczyzna z woj. opolskiego, posiada 28 wierzycieli. "Nie płaci telekomom, firmom pożyczkowym, sądom i alimentów swoim dzieciom" - zauważyli autorzy raportu.

"Podium" zamyka kobieta; ma ona 24 wierzycieli i mieszka na Dolnym Śląsku. Na jej zadłużenie składają się nieopłacone kary za jazdę bez biletu, nieuregulowane składki ubezpieczeniowe, zaległe rachunki za telefon i internet, koszty sądowe czy niespłacone chwilówki.

Zdaniem cytowanego w raporcie głównego analityka BIG InfoMonitor dr. hab. Waldemara Rogowskiego obserwujemy "wyraźne pogłębianie się zjawiska spirali zadłużenia w Polsce, które przestaje być problemem marginalnym".