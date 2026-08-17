Tramwaje Śląskie zakończyły modernizację dwóch przejazdów w Zabrzu – przy ul. Słowackiego i Wolności oraz koło stacji Shell. Dzięki technologii bezpodsypkowej przejazd będzie cichszy i płynniejszy, a pasażerowie i mieszkańcy zyskają na komforcie.

Tramwaje Śląskie zakończyły modernizację dwóch przejazdów w Zabrzu – przy ul. Słowackiego i Wolności oraz koło stacji Shell. Dzięki technologii bezpodsypkowej przejazd będzie cichszy i płynniejszy, a pasażerowie i mieszkańcy zyskają na komforcie.

Gdzie wykonano prace i co zyskali mieszkańcy

Zmodernizowane przejazdy znajdują się:

na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Wolności,

w rejonie stacji Shell, na wjeździe od strony ul. Wolności.

Prace były zwieńczeniem wcześniejszych, kompleksowych robót torowych na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kondratowicza. W ubiegłym roku na tej samej linii zmodernizowano również przejazd w ciągu ul. Galla.

Najważniejszą zmianą dla otoczenia jest zastosowanie nowoczesnej technologii bezpodsypkowej. Jej kluczowym efektem jest ograniczenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje – co ma znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców okolic ul. Słowackiego, którzy wcześniej zgłaszali uciążliwości związane z hałasem.

Dlaczego technologia bezpodsypkowa ma znaczenie

Technologia bezpodsypkowa nie tylko redukuje oddziaływanie torowiska na otoczenie, ale także zapewnia bardziej płynny przejazd tramwajów. Oznacza to:

większy komfort dla mieszkańców sąsiadujących z trasą,

wyższy komfort podróży dla pasażerów,

mniejsze obciążenia dynamiczne działające na pojazdy, co korzystnie wpływa na warunki eksploatacji taboru.

Pierwszy nadzór „własnymi siłami”. Tramwaje Śląskie rozwijają kompetencje

To pierwsza inwestycja tego typu, przy której nadzór nad realizacją prac został w całości powierzony pracownikom Tramwajów Śląskich S.A., a nie osobie zatrudnionej z zewnątrz. Pozwala to spółce bezpośrednio kontrolować jakość robót i budować doświadczenie wykorzystywane przy kolejnych remontach infrastruktury tramwajowej.

– W tej inwestycji kluczowe są dla nas dwa elementy. Pierwszym jest efekt, jaki odczują mieszkańcy, czyli ograniczenie hałasu i drgań przejeżdżających tramwajów. Drugim jest sposób prowadzenia całego zadania. To pierwsza inwestycja tego typu, przy której nadzór nad pracami sprawowali bezpośrednio pracownicy Tramwajów Śląskich, a nie osoba zatrudniona z zewnątrz. To dla nas ważny krok w kierunku rozwijania własnych kompetencji i jeszcze większej odpowiedzialności za jakość realizowanych prac – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich S.A.

Warto dodać, że wcześniejszy remont torowiska w technologii klasycznej na tym odcinku również został wykonany siłami własnymi spółki, przez pracowników Zakładu Torów i Sieci.

Za wykonanie modernizacji dwóch przejazdów odpowiadała firma NJN z Knurowa. Zakończone prace są kolejnym elementem szerszej modernizacji infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, której celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa podróży oraz ograniczenie wpływu transportu tramwajowego na otoczenie.