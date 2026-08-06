Energetyka

Ciepłowniczy gigant chce przejąć spółkę z południa Polski

TAURON Ciepło planuje przejęcie Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” z Bielska-Białej – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

6 sierpnia 2026, 13:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Elektrownia Jaworzno. Działalność TAURON Ciepło obejmuje 840 tys. osób.

fot: Tauron

TAURON Ciepło planuje przejęcie Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” z Bielska-Białej – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Jak czytamy w informacji na stronie Urzędu Konkurencji i Konsumentów, "planowana koncentracja ma formę przejęcia wyłącznej kontroli". TAURON Ciepło chce nabyć od Gminy Bielsko-Biała 54 931 udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym „THERMA”. Będzie to 97,97 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Obecnie TAURON Ciepło posiada 2,03 proc. udziałów w bielskim przedsiębiorstwie, więc przejmie pełną kontrolę nad miejską spółką ciepłowniczą.

P.K. „THERMA” to komunalna spółka kontrolowana przez Gminę Bielsko-Biała. Zaopatruje w ciepło przede wszystkim odbiorców z obszaru Bielska-Białej i południowej części Czechowic-Dziedzic. TAURON Ciepło również prowadzi działalność polegającą na dostawie ciepła sieciowego w tej części województwa śląskiego, w tym w Bielsku-Białej, Cieszynie i Czechowicach-Dziedzicach. Spółka dostarcza ciepło w sumie do 840 tys. osób.

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