Cieńków – magiczne miejsce w Wiśle

Cieńków w Wiśle to jedno z tych miejsc w Beskidzie Śląskim, które łączą łatwą dostępność z prawdziwie górskim klimatem. Rozciągnięty na kilka kilometrów malowniczy grzbiet przyciąga zarówno rodziny szukające spokojnych spacerów, jak i turystów planujących ambitniejsze wędrówki. Dzięki kolejce linowej, widokowym trasom i bliskości skoczni im. Adama Małysza, Cieńków jest atrakcyjnym miejscem przez cały rok.

Cieńków w Wiśle to jedno z tych miejsc w Beskidzie Śląskim, które łączą łatwą dostępność z prawdziwie górskim klimatem. Rozciągnięty na kilka kilometrów malowniczy grzbiet przyciąga zarówno rodziny szukające spokojnych spacerów, jak i turystów planujących ambitniejsze wędrówki. Dzięki kolejce linowej, widokowym trasom i bliskości skoczni im. Adama Małysza, Cieńków jest atrakcyjnym miejscem przez cały rok.

Cieńków – malowniczy grzbiet Beskidu Śląskiego

Cieńków (także Cienków) to malowniczy, rozłożysty i długi na około 8 km grzbiet górski Beskidu Śląskiego w Wiśle, stanowiący boczne odgałęzienie Pasma Baraniej Góry i Skrzycznego. Pasmo Cieńkowa łagodnie opada w kierunku zachodnim, począwszy od Zielonego Kopca poprzez Cienków Wyszni (957 m), Cienków Postrzedni (867 m), Cienków Niżni (720 m), kończąc się nad doliną Wisełki w Nowej Osadzie. Oddziela dolinę Malinki od doliny Białej Wisełki, a niżej także doliny Wisły.

Grzbiet charakteryzuje się wyraźną asymetrią stoków: północne są dłuższe i łagodniejsze, rozcięte licznymi dolinkami potoków, natomiast południowe – krótsze i bardziej strome, z niewielką liczbą rozcięć. Część grzbietu zajmują polany, na których w przeszłości rozwijało się szałaśnictwo.

Na północnym zboczu Niżniego Cienkowa znajduje się stacja narciarska Cieńków z wyciągiem krzesełkowym, 3 wyciągami talerzykowymi, 2 wyciągami dla dzieci, snowparkiem i prawie 7 km tras narciarskich. Na północnym zboczu zakończenia grzbietu Cienkowa, wbijającego się w widły Wisły i Malinki, zlokalizowana jest skocznia narciarska im. Adama Małysza w Wiśle-Malince.

Kolej linowa Cieńków – szybko i komfortowo na szczyt

Jedną z największych zalet Cieńkowa jest jego dostępność, co ważne szczególnie dla rodzin z dziećmi czy seniorów. Na szczyt można się komfortowo i bez wysiłku dostać Koleją Linową Cieńków . Już sama jazda dostarcza niezapomnianych wrażeń, a widoki rozciągające się po drodze zapowiadają to, co czeka na górze.

Kolej linowa czynna jest codziennie w godzinach od 9:00 do 18:00, a jej dolna stacja znajduje się w Wiśle przy ul. Malinka 8. Dzięki dużej przepustowości (nawet do 2200 osób na godzinę), bez długiego oczekiwania można ruszyć w drogę pełną górskich emocji.

Na szczycie otwiera się przestrzeń pełna możliwości. Można się tam wybrać na spokojny spacer, podziwiając rozległe panoramy Beskidów, lub ruszyć dalej – w kierunku bardziej wymagających tras. Widoki rozciągające się z Cieńkowa obejmują malownicze pasma górskie, doliny Malinki i Czarnego oraz charakterystyczne dla regionu lasy, które o każdej porze roku prezentują się inaczej.

Pętla Cieńkowska – idealna na spacer z dziećmi

Idealną atrakcją dla rodzin, dzieci i mniej doświadczonych turystów szukających lekkiej i przyjemnej aktywności, którzy dotrą na szczyt jest Pętla Cieńkowska, która łączy Kolej Linową Cieńków ze skocznią im. Adama Małysza. To niezwykle przyjazna, licząca około 3 km trasa spacerowa, która pozwala cieszyć się beskidzkimi panoramami bez konieczności podejmowania dużego wysiłku, dzięki czemu jest dostępna praktycznie dla każdego – niezależnie od wieku czy kondycji.

Pętla prowadzi prowadzi łagodnym, widokowym grzbietem. Po drodze znajdują się miejsca, gdzie można przysiąść, zrobić zdjęcia i nacieszyć się krajobrazem Beskidu Śląskiego. Dodatkowym atutem są punkty edukacyjne, które w przystępny sposób przybliżają przyrodę, historię i kulturę regionu, zamieniając spacer w ciekawą lekcję w terenie.

Jednym z najważniejszych punktów na trasie jest oczywiście skocznia narciarska im. Adama Małysza – miejsce rozpoznawalne w całej Polsce. To nie tylko atrakcja dla miłośników sportu, ale również interesujący przystanek dla rodzin, które mogą zobaczyć obiekt z bliska i skorzystać z tarasów widokowych. Dodatkową ciekawostką jest kolejka na skocznię, działająca jak pionowa winda, co stanowi nie lada gratkę zwłaszcza dla dzieci.

Dla bardziej aktywnych turystów Cieńków stanowi świetny punkt startowy do dalszych, beskidzkich wędrówek. Przez szczyt przebiegają trasy, które pozwalają nie tylko na aktywny wypoczynek, ale też na kontakt z przyrodą, ciszą i malowniczym krajobrazem. Szlaki prowadzą m.in. w kierunku Baraniej Góry (gdzie swoje źródła ma rzeka Wisła), doliny Wisełki, Malinowskiej Skały czy na Gawlas.

Cieńków – miejsce z magiczną atmosferą

Cieńków to zdecydowanie miejsce z magiczną atmosferą i… Magicznym Drzewem. Tak nazywana jest ponad stuletnia dzika czereśnia, a legenda głosi, że każdy kto szczerze przytuli i pocałuje ukochaną osobę pod jej rozłożystymi gałęziami, zazna pełni szczęścia w miłości. Tuż obok znajduje się urokliwa ławeczka, z której roztacza się piękny widok na okoliczne pasma górskie i dolinę Malinki. To idealne miejsce na chwilę wytchnienia, refleksji czy romantyczny piknik we dwoje.

To właśnie ta różnorodność sprawia, że Cieńków jest propozycją dla każdego: na szybki wypad z rodziną, spokojny spacer wśród górskich widoków, jak i punkt wypadowy do dłuższej wyprawy z plecakiem. Łączy też wszystko co najlepsze w Beskidach: dostępność, piękne widoki i różnorodność tras.

Zdjęcia: Nadwiślańska Agencja Turystyczna