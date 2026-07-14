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Chorzów bez planu ogólnego. Wojewoda wskazuje na błędne wyliczenia i wskaźniki

Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie uchwalenia planu ogólnego miasta. W uzasadnieniu wskazano na istotne naruszenia zasad sporządzania dokumentu, w tym błędne obliczenia chłonności terenów oraz zaniżony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla jednej ze stref planistycznych.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

14 lipca 2026, 12:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

Wojewoda śląski unieważnił plan ogólny Chorzowa

Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie uchwalenia planu ogólnego miasta. W uzasadnieniu wskazano na istotne naruszenia zasad sporządzania dokumentu, w tym błędne obliczenia chłonności terenów oraz zaniżony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla jednej ze stref planistycznych.

Plan ogólny Chorzowa został przyjęty podczas sesji Rady Miasta Chorzów w maju 2026 r. (przeciw głosowali radni opozycji z klubu Koalicji Obywatelskiej). Jest to dokument, który wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego miasta na kolejne lata. Plan dzieli miasto na strefy planistyczne i ma być podstawą do tworzenia oraz modyfikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody ws. planu ogólnego Chorzowa

Plan przyjęty przez chorzowskich radnych będzie musiał jednak zostać zmieniony. Wojewoda śląski, rozstrzygnięciem nadzorczym z 2 lipca 2026 r., stwierdził nieważność uchwały „w sprawie uchwalenia planu ogólnego miasta Chorzów”. Powodem decyzji są istotne naruszenia przepisów dotyczących sporządzania planu, które – zdaniem organu nadzoru – mogły wpłynąć na cały układ wyznaczonych stref planistycznych.

Błędy w obliczeniach chłonności terenów

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą obliczeń chłonności terenów niezabudowanych w strefach wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową i zagrodową. Wojewoda uznał, że miasto nie uwzględniło części terenów lub pominęło możliwość przekształcenia istniejącej zabudowy, co mogło doprowadzić do zaniżenia łącznej chłonności i naruszenia ustawowych zasad wyznaczania stref.

Zaniżony udział powierzchni biologicznie czynnej

Drugim powodem rozstrzygnięcia jest strefa 197SW (strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną). W jej przypadku w planie ogólnym ustalono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 20 proc., podczas gdy – jak wskazano w decyzji – obowiązujące przepisy wymagają co najmniej 30 proc. W rozstrzygnięciu zaznaczono, że wyjątek pozwalający na obniżenie tego wskaźnika można stosować tylko w ściśle określonych przypadkach, a w tym przypadku warunki te nie zostały spełnione.

W praktyce oznacza to, że plan ogólny Chorzowa został wyeliminowany z obrotu prawnego. Gmina może zaskarżyć rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

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