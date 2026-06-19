Choć ropa tanieje, kierowcy nie widzą spadku cen przy dystrybutorach

Porozumienie pokojowe USA z Iranem przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym, ale nie widać tego w cenach na dystrybutorach. Wynika to z decyzji rządu o stopniowym wygaszaniu pakietu CPN; zrezygnowano z obniżonej akcyzy, a od lipca ma wrócić wyższa stawka VAT - tłumaczą analitycy e-petrol.

Porozumienie pokojowe USA z Iranem przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym, ale nie widać tego w cenach na dystrybutorach. Wynika to z decyzji rządu o stopniowym wygaszaniu pakietu CPN; zrezygnowano z obniżonej akcyzy, a od lipca ma wrócić wyższa stawka VAT - tłumaczą analitycy e-petrol.

"Rząd zapowiedział, że z końcem czerwca przestanie obowiązywać pakiet Ceny Paliw Niżej. Przy obecnych poziomach cen hurtowych ta zmiana podniosłaby koszt tankowania 95-oktanowej benzyny do poziomu około 6,75 zł/l a za litr diesla płacilibyśmy blisko 7 złotych. Kierowcom pozostaje trzymać kciuki, aby w najbliższych dniach na giełdach naftowych utrzymywała się spadkowa tendencja, która pomoże uniknąć cenowego szoku przy dystrybutorach na początku lipca" - napisali.

Zauważyli, że przed weekendem notowania paliw na rynku hurtowym są poniżej poziomów z końca ubiegłego tygodnia. W ich ocenie to dobra informacja, biorąc pod uwagę, że od 16 czerwca w cennikach rafinerii nie obowiązują już obniżone stawki akcyzy - o 290 zł dla benzyn i 280 zł dla oleju napędowego.

W piątek metr sześc. 95-oktanowej benzyny jest wyceniany średnio na 5197,60 zł

Diesel kosztuje średnio 5363,20 zł/metr sześcienny i jest to najniższa cena tego paliwa od 3 marca br.

"Przecena na giełdach naftowych pozwoliła na w miarę bezbolesną pierwszą część operacji wygaszania działań osłonowych dla kierowców. Rząd wycofał się z obniżonych stawek akcyzy, a ceny paliw na stacjach nie wzrosły w zauważalny sposób. Maksymalne poziomy dla rynku detalicznego ustanowione na piątek to 6,00 zł/l dla benzyny 95-oktanowej i 6,20 zł/l dla oleju napędowego, a na weekend te poziomy zostaną obniżone jeszcze o dodatkowe 7-8 groszy. Spadają też detaliczne ceny autogazu. W tym tygodniu średnia cena LPG na stacjach obniżyła się o 4 grosze i wyniosła 3,47 zł/l" - dodali.

W ich ocenie w tygodniu kończącym rok szkolny można się spodziewać dalszej obniżki kosztów tankowania.