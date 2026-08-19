Chińczycy zarabiają krocie na europejskich upałach. Jak to możliwe?
Kolejne fale upałów spowodowały ogromne niedogodności w europejskich miastach, a pożary trawią lasy, pola i gospodarstwa rolne. Kiedy pot leje się z czoła zaczynamy się przekonywać do klimatyzacji. Skąd te urządzenia? W ogromnej większości z chińskich fabryk. Obecnie w Polsce, jeśli chcesz zainstalować w domu klimatyzację, monterzy mają wolne terminy na... październik-listopad.
fot: ARC
Czy chińska polityka zagrozi europejskiej gospodarce?
fot: ARC
Kolejne fale upałów spowodowały ogromne niedogodności w europejskich miastach, a pożary trawią lasy, pola i gospodarstwa rolne. Kiedy pot leje się z czoła zaczynamy się przekonywać do klimatyzacji. Skąd te urządzenia? W ogromnej większości z chińskich fabryk. Obecnie w Polsce, jeśli chcesz zainstalować w domu klimatyzację, monterzy mają wolne terminy na... październik-listopad.
Chińscy producenci klimatyzatorów, Gree, Haier, Hisense, Midea i TCL, nie są jeszcze powszechnie znani na kontynencie, mimo że ich produkty cieszą się rosnącą popularnością od ponad dekady - informuje agencja Bloomberg.
Chińskie firmy kontrolują dwie trzecie światowego rynku
Dziennikarze przypominają, że chińskie firmy kontrolują dwie trzecie światowego rynku klimatyzacji i szybko rosną, szczególnie w Europie. Eksport klimatyzatorów z Chin do Unii Europejskiej osiągnął 3,8 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2026 roku, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu z rokiem poprzednim, jak pokazują dane celne.
TCL twierdzi, że zamówienia z Europy wzrosły o ponad dwie trzecie w pierwszej połowie roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a sprzedaż urządzeń przenośnych wzrosła o ponad 90%. Haier informuje, że jego sprzedaż we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Midea z kolei twierdzi, że przychody z klimatyzatorów w czterech kluczowych krajach europejskich wzrosły o ponad 70% w pierwszej połowie roku - wylicza Bloomberg.
W Europie klimatyzację ma około 20 proc. gospodarstw domowych (czyli mniej więcej co piąty dom). Dla porównania w USA i Japonii odsetek ten wynosi aż 90 proc.
- Wprowadzenie klimatyzacji jest znacznie wyższe w państwach takich jak Hiszpania, Włochy czy Grecja, gdzie upały są częstsze.
- W Wielkiej Brytanii klimatyzację ma zaledwie około 5 proc. domów
- W Polsce klimatyzację ma około miliona gospodarstw domowych, co stanowi około 7 proc. wszystkich mieszkań i domów w kraju. Liczba ta szybko rośnie – jeszcze dekadę temu urządzenia chłodzące były w zaledwie ok. 1 proc. domostw