Chińczycy zarabiają krocie na europejskich upałach. Jak to możliwe?

Kolejne fale upałów spowodowały ogromne niedogodności w europejskich miastach, a pożary trawią lasy, pola i gospodarstwa rolne. Kiedy pot leje się z czoła zaczynamy się przekonywać do klimatyzacji. Skąd te urządzenia? W ogromnej większości z chińskich fabryk. Obecnie w Polsce, jeśli chcesz zainstalować w domu klimatyzację, monterzy mają wolne terminy na... październik-listopad.

Kolejne fale upałów spowodowały ogromne niedogodności w europejskich miastach, a pożary trawią lasy, pola i gospodarstwa rolne. Kiedy pot leje się z czoła zaczynamy się przekonywać do klimatyzacji. Skąd te urządzenia? W ogromnej większości z chińskich fabryk. Obecnie w Polsce, jeśli chcesz zainstalować w domu klimatyzację, monterzy mają wolne terminy na... październik-listopad.

Chińscy producenci klimatyzatorów, Gree, Haier, Hisense, Midea i TCL, nie są jeszcze powszechnie znani na kontynencie, mimo że ich produkty cieszą się rosnącą popularnością od ponad dekady - informuje agencja Bloomberg.

Chińskie firmy kontrolują dwie trzecie światowego rynku

Dziennikarze przypominają, że chińskie firmy kontrolują dwie trzecie światowego rynku klimatyzacji i szybko rosną, szczególnie w Europie. Eksport klimatyzatorów z Chin do Unii Europejskiej osiągnął 3,8 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2026 roku, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu z rokiem poprzednim, jak pokazują dane celne.

TCL twierdzi, że zamówienia z Europy wzrosły o ponad dwie trzecie w pierwszej połowie roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a sprzedaż urządzeń przenośnych wzrosła o ponad 90%. Haier informuje, że jego sprzedaż we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Midea z kolei twierdzi, że przychody z klimatyzatorów w czterech kluczowych krajach europejskich wzrosły o ponad 70% w pierwszej połowie roku - wylicza Bloomberg.

W Europie klimatyzację ma około 20 proc. gospodarstw domowych (czyli mniej więcej co piąty dom). Dla porównania w USA i Japonii odsetek ten wynosi aż 90 proc.