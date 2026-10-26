Jak podał Reuters, import węgla z Australii do Chin wzrósł we wrześniu do najwyższego poziomu od kwietnia 2020 roku.

Jak podał Reuters, import węgla z Australii do Chin wzrósł we wrześniu do najwyższego poziomu od kwietnia 2020 roku.

Według wyliczeń, jakie publikuje Reuters, dostawy węgla z Australii wzrosły o 56 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To najwyższy poziom od kwietnia 2020 roku, zanim zakaz importu surowca z tego kraju zakłócił dostawy przez większą część 2021 i 2022 roku.

Reuters wylicza, że tylko w ciągu miesiąca Chiny zwiększyły import australijskiego węgla ponad czterokrotnie, osiągając poziom 2,43 mln ton. Skutki śmiertelnego wypadku w kopalni w chińskiej prowincji Shanxi, do którego doszło w maju, w dalszym ciągu ograniczają podaż krajową.

Podczas szczytu prezydenckiego USA i Chin, który odbył się w ubiegłym miesiącu, strony uzgodniły, że w latach 2027 i 2028 Chiny będą importować rocznie 10 milionów ton węgla ze Stanów Zjednoczonych. Stanowi około 2 proc. rocznego importu surowca do Chin.