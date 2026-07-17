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Chcesz skorzystać z JOP-a i odejść z kopalni? Najpierw sprawdzi cię ta instytucja

Decyzja o przyznaniu osłon socjalnych odchodzącym z pracy górnikom wymaga przejścia rygorystycznej procedury. Jak wyjaśnia Mirosław Skibski, dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, każde odejście z branży wiąże się z obowiązkową weryfikacją w specjalnej bazie danych, która działa już od ponad 30 lat i zawiera informacje o ponad 112 tysiącach osób.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

17 lipca 2026, 11:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Odejście każdego kolejnego pracownika z branży górniczej w ramach osłon socjalnych wiąże się z weryfikacją

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Decyzja o przyznaniu osłon socjalnych odchodzącym z pracy górnikom wymaga przejścia rygorystycznej procedury. Jak wyjaśnia Mirosław Skibski, dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, każde odejście z branży wiąże się z obowiązkową weryfikacją w specjalnej bazie danych, która działa już od ponad 30 lat i zawiera informacje o ponad 112 tysiącach osób.

Szczegółowa baza osób, które skorzystały z osłon socjalnych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie, prowadzona jest od 1994 roku.

- Początki sięgają tak naprawdę 1993 roku i pierwszych osłon socjalnych – m.in. dla PRG Bytom – które refinansowaliśmy rok później. Ta baza nieustannie rośnie. Kiedyś zarządzała nią Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa, dziś to zadanie realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu. Można powiedzieć, że proces restrukturyzacji w górnictwie od tego momentu trwa właściwie nieprzerwanie - wyjaśnia Mirosław Skibski, dyrektor oddziału ARP w Katowicach.

Weryfikacja przed odejściem z kopalni

Jak dodaje, odejście każdego kolejnego pracownika z branży górniczej w ramach osłon socjalnych wiąże się z obowiązkową weryfikacją, czy dana osoba nie skorzystała już wcześniej z podobnej pomocy państwa.

- Dopiero po potwierdzeniu, że pracownik nie figuruje w naszej bazie, przekazujemy informację zwrotną do spółki węglowej. Na tej podstawie zarząd danej kopalni może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy. Warto jednak podkreślić: ostateczna zgoda na odejście leży zawsze po stronie pracodawcy, a nie ARP - podsumowuje Mirosław Skibski.

Obecnie rejestr liczy ponad 112 tys. osób.

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