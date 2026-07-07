Energetyka

Ceny gazu w Europie wzrosły najmocniej od miesiąca

Ceny gazu w Europie wzrosły we wtorek najmocniej od miesiąca, po tym, jak doszło do ataku na statki w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Pap

7 lipca 2026, 09:28
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Rynek gazu nadal rozchwiany

fot: Orlen

Ceny gazu w Europie wzrosły we wtorek najmocniej od miesiąca, po tym, jak doszło do ataku na statki w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 45,88 euro za MWh, po zwyżce o 4 proc. i wzroście notowań wcześniej o 6 proc. - najmocniej od miesiąca.

To reakcja na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Tankowiec LNG Al Rekayyat został trafiony nieznanym pociskiem podczas przeprawy przez Cieśninę Ormuz w kierunku Zatoki Omańskiej - wynika z informacji przekazanych przez źródła zaznajomione ze sprawą.

Drugi z tankowców - Al Areesh - wykonał ruch "u" i zawrócił z ładunkiem.

To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni

Te uderzenia ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) były pierwszymi od 27 czerwca.

Poprzednie ataki sprowokowały odwetowe działania USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni.

Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczony przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.

Analitycy przypominają, że dostawy gazu od producentów z Zatoki Perskiej - Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - odgrywają kluczową rolę na globalnym rynku tego paliwa, a przedłużające się ograniczenia w dostawach gazu mogą utrudnić uzupełnianie zapasów gazu przed przyszłą zimą.

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