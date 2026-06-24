Energetyka

Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormuz

Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Pap

24 czerwca 2026, 11:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay

Ceny gazu są zależne od geopolityki

fot: Pixabay

Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,9 proc. do 41,63 euro za MWh.

Traderzy obserwują wzrost ruchu statków w cieśninie Ormuz i czekają na zwiększenie eksportu gazu z Kataru.

Coraz więcej statków przekracza Ormuz

Takżę liczba pustych gazowców LNG w Zatoce Perskiej gwałtownie wzrosła.

Jednocześnie jednak Katar - największy eksporter gazu z tego regionu - nadal nie wznowił normalnej działalności.

QatarEnergy, operator największej na świecie instalacji do produkcji LNG - w Ras Laffan, od czasu wybuchu wojny w Zatoce Perskiej 28 lutego wysłał jedynie kilka dostaw gazu "w świat".

Teraz firma ta przygotowuje się do wznowienia normalnej pracy, gdy tylko sytuacja w cieśninie odczuwalnie się unormuje.

"Oczekuje się, że produkcja gazu z nieuszkodzonych części instalacji osiągnie normalny poziom w ciągu kilku tygodni" - powiedział szejk Mohammed bin Abdulrahman A-Thani w wywiadzie dla "Financial Times".

Analitycy wskazują, że ceny gazu w Europie pozostają o ok. 30 proc. wyższe od cen paliwa sprzed rozpoczęcia wojny 28 lutego między USA i Izraelem a Iranem, a Stary Kontynent potrzebuje teraz coraz większej ilości gazu, aby uzupełnić zapasy w magazynach przed początkiem zimy.

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