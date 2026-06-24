Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormuz
Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.
fot: Pixabay
Ceny gazu są zależne od geopolityki
fot: Pixabay
Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,9 proc. do 41,63 euro za MWh.
Traderzy obserwują wzrost ruchu statków w cieśninie Ormuz i czekają na zwiększenie eksportu gazu z Kataru.
Coraz więcej statków przekracza Ormuz
Takżę liczba pustych gazowców LNG w Zatoce Perskiej gwałtownie wzrosła.
Jednocześnie jednak Katar - największy eksporter gazu z tego regionu - nadal nie wznowił normalnej działalności.
QatarEnergy, operator największej na świecie instalacji do produkcji LNG - w Ras Laffan, od czasu wybuchu wojny w Zatoce Perskiej 28 lutego wysłał jedynie kilka dostaw gazu "w świat".
Teraz firma ta przygotowuje się do wznowienia normalnej pracy, gdy tylko sytuacja w cieśninie odczuwalnie się unormuje.
"Oczekuje się, że produkcja gazu z nieuszkodzonych części instalacji osiągnie normalny poziom w ciągu kilku tygodni" - powiedział szejk Mohammed bin Abdulrahman A-Thani w wywiadzie dla "Financial Times".
Analitycy wskazują, że ceny gazu w Europie pozostają o ok. 30 proc. wyższe od cen paliwa sprzed rozpoczęcia wojny 28 lutego między USA i Izraelem a Iranem, a Stary Kontynent potrzebuje teraz coraz większej ilości gazu, aby uzupełnić zapasy w magazynach przed początkiem zimy.