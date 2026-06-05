Energetyka

Ceny gazu w Europie spadają po słowach Trumpa

Ceny gazu w Europie spadają; inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Pap

5 czerwca 2026, 08:10
źródło: Polska Agencja Prasowa

1772280871 wokandapix trump

fot: Pixabay.com

Świat czeka na decyzje Donalda Trumpa

fot: Pixabay.com

Ceny gazu w Europie spadają; inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,4 proc. do 48,68 euro za MWh, po spadku wcześniej o 0,8 proc.

W ciągu ostatnich dni zmiany cen gazu wahały się w przedziale +- 3 euro.

Inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej.

Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny, ajatollah Modżtaba Chamenei, jest zaangażowany w negocjacje z USA.

- Już się zgodzili, że nie będą mieć broni nuklearnej - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla jednego z podcastów, odnosząc się do Iranu.

Donald Trump wskazał, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta - natychmiast - jeśli Iran "podpisze memorandum o porozumieniu w sprawie zaprzestania działań wojennych". Dodał, że niektóre obszary tego szlaku wodnego będą musiały zostać oczyszczone z min.

Przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie przez cieśninę Ormuz transportowane było ok. 1/5 globalnej podaży ropy naftowej i gazu ziemnego.

Tymczasem Izrael i Liban uzgodniły wznowienie zawieszenia broni uzależnione całkowitym zaprzestaniem walk przez Hezbollah i wycofaniem wszystkich bojowników tej organizacji z południa Libanu. Strony zgodziły się też na stworzenie stref wolnych od Hezbollahu. Może być to krok w kierunku szerszego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Powiązane tematy:

gaz trump gospodarka bliski wschód

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka konwencjonalna

PSE włączyły się w prace nad europejskim modelem AI dla sieci energetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE - poinformowały w piątek PSE.

Polecane
OZE

Grożą nam awarie sieci. Blackout na horyzoncie, bo zbyt szybko odchodzimy od węgla

Grozi nam blackout. Sieci elektroenergetyczne na awarie są najbardziej narażone w okresie listopad-luty, bo wtedy z powodu wycofywania się z węgla cierpimy na chroniczne deficyty mocy z OZE. Dalszy rozwój w tym kierunku to zwiększanie ryzyka i kolejny krok w stronę przepaści. Takie wnioski można wyciągnąć z raportu pt. Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski autorstwa ekspertów Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG).

Paliwo

Polska wytrzymała test związany z kryzysem na Bliskim Wschodzie

Polska gospodarka wykazała się odpornością na szok energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie, co wykazała niedawna prognoza KE - zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Polska była jednym z trzech państw, którym Komisja nie obniżyła tegorocznej prognozy wzrostu gospodarczego.

Paliwo

W czwartek i piątek ceny benzyny będą niższe niż w środę

W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a cena diesla pozostanie bez zmian.