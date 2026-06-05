Ceny gazu w Europie spadają po słowach Trumpa

Ceny gazu w Europie spadają; inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie spadają; inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,4 proc. do 48,68 euro za MWh, po spadku wcześniej o 0,8 proc.

W ciągu ostatnich dni zmiany cen gazu wahały się w przedziale +- 3 euro.

Inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej.

Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny, ajatollah Modżtaba Chamenei, jest zaangażowany w negocjacje z USA.

- Już się zgodzili, że nie będą mieć broni nuklearnej - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla jednego z podcastów, odnosząc się do Iranu.

Donald Trump wskazał, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta - natychmiast - jeśli Iran "podpisze memorandum o porozumieniu w sprawie zaprzestania działań wojennych". Dodał, że niektóre obszary tego szlaku wodnego będą musiały zostać oczyszczone z min.

Przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie przez cieśninę Ormuz transportowane było ok. 1/5 globalnej podaży ropy naftowej i gazu ziemnego.

Tymczasem Izrael i Liban uzgodniły wznowienie zawieszenia broni uzależnione całkowitym zaprzestaniem walk przez Hezbollah i wycofaniem wszystkich bojowników tej organizacji z południa Libanu. Strony zgodziły się też na stworzenie stref wolnych od Hezbollahu. Może być to krok w kierunku szerszego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.