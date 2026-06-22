Ceny gazu w Europie rosną po trudnym początku rozmów USA-Iran

Ceny gazu w Europie rosną po trudnym początku rozmów dyplomatycznych USA-Iran i nowych groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa skierowanych wobec Iranu - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną po trudnym początku rozmów dyplomatycznych USA-Iran i nowych groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa skierowanych wobec Iranu - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) rosną o 1,2 proc. do 42,60 euro za MWh.

- Prezydent USA Donald Trump poprosił, abyśmy rozpoczęli nowy rozdział w relacjach z Iranem - mówił w niedzielę wiceprezydent USA J.D. Vance, który bierze udział w rozmowach technicznych delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu w kurorcie Buergenstock w Szwajcarii. Vance określił spotkanie mianem historycznego.

Podczas pierwszej sesji rozmów delegacji USA i Iranu nad końcowym porozumieniem pokojowym osiągnięto zachęcający postęp - oznajmiły we wspólnym oświadczeniu władze Kataru i Pakistanu, pełniących rolę mediatorów.

Rezultatem jest m.in. powołanie komórki dekonfliktowej ds. Libanu.

Rozmowy konstruktywne, ale efektu brak

Mediatorzy ocenili, że rozmowy toczyły się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze i że "osiągnięto zachęcający postęp, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych".

Jeszcze w trakcie rozmów jednak amerykański prezydent Donald Trump dwukrotnie groził Iranowi kolejnymi bombardowaniami, jeśli cieśnina Ormuz zostanie zamknięta i jeśli Iran nie powstrzyma Hezbollahu w Libanie. Mimo doniesień o zerwaniu rozmów, były one kontynuowane.

"W miarę, jak zbliżamy się do końca sezonowego uzupełniania zapasów gazu i zimy 2026/27, europejski rynek gazu będzie coraz bardziej wrażliwy na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie" - napisali w rynkowej nocie analitycy ING Groep NV. "Niedawne napięcia w tym regionie pokazują, że trwalsze porozumienie w konflikcie na Bliskim Wschodzie będzie trudne, z bardzo realnym ryzykiem zaostrzenia działań wojennych podczas 60-dniowego zawieszenia broni" - dodali.

Tymczasem zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 46,4 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 61,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 524,55 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W największych gospodarkach regionu sytuacja wydaje się być napięta.