Energetyka

Ceny gazu w Europie mocno rosną

Ceny gazu w Europie mocno rosną w reakcji na wymianę ognia pomiędzy Izraelem a Iranem, co zagraża rozmowom pokojowym dotyczącym zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Pap

8 czerwca 2026, 09:56
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

fot: ARC

Ceny gazu w Europie mocno rosną w reakcji na wymianę ognia pomiędzy Izraelem a Iranem, co zagraża rozmowom pokojowym dotyczącym zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) rosną o 5,8 proc. do 51,33 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 6,0 proc.

Armia izraelska poinformowała w poniedziałek, że zidentyfikowała drugą falę pocisków wystrzelonych z Iranu w kierunku terytorium Izraela.

Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie w odwecie za irański ostrzał Izraela, do którego doszło godziny po tym, gdy prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia.

Informacje o atakach w Iranie potwierdziła irańska agencja IRNA.

Wojsko poinformowało, że izraelskie siły powietrzne zaatakowały "kilka celów" w kompleksie petrochemicznym w rejonie Mahszahr.

Portal Iran International podał, że w izraelskim ataku ucierpiały zakłady petrochemiczne Karoun w prowincji Chuzestan.

Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Jechiel Leiter stwierdził, że Izrael zaatakował irańskie wyrzutnie rakiet ziemia-ziemia oraz infrastrukturę niezwiązaną z sektorem energetycznym. Zapowiedział również, że Izrael zaatakuje centra dowodzenia Hezbollahu w południowym Bejrucie, jeśli wspierana przez Iran grupa rozpocznie ostrzał Izraela.

"Napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie wraz z kolejnymi atakami między Izraelem a Iranem" - piszą w rynkowej nocie analitycy Deutsche Banku.

"Wciąż jednak istnieją oznaki, że strony starają się unikać pełnej eskalacji" - dodają.

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