Kraj i Świat

Centrum Technologii Kosmicznych na kopalni „Wujek”? Pietraszek: Ciekawa koncepcja

W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, ma zapaść decyzja o lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z miast branych pod uwagę są Katowice. Czy w tym celu można wykorzystać teren po kopalni „Wujek”?

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Opracował: Robert Passia

10 lipca 2026, 12:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GZM

Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czy centrum kosmiczne może mieścić się na terenie po KWK Wujek?

fot: GZM

W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, ma zapaść decyzja o lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z miast branych pod uwagę są Katowice. Czy w tym celu można wykorzystać teren po kopalni „Wujek”?

Katowice są jednym z kilku miast branych pod uwagę pod kątem lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Według nieoficjalnych informacji największymi rywalami stolicy woj. śląskiego mają być Kraków i Warszawa.

O tym, co przemawia za kandydaturą Katowic mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek. 

- Mamy bardzo dobre uczelnie i instytuty badawcze, firmy technologiczne, sektor IT oraz zaawansowany przemysł. Jedną z naszych przewag jest właśnie połączenie nauki z przemysłem. Technologie kosmiczne potrzebują zaawansowanych materiałów, automatyki, robotyki, elektroniki, precyzyjnej produkcji, energetyki czy cyberbezpieczeństwa – mówił szef GZM.

Jako atut Katowic Leszek Pietraszek wymienił również teren po kopalni „Wujek”, który może być wykorzystany dla potrzeb kosmicznych technologii. Rozmówca „Rzeczpospolitej” odniósł się też do koncepcji, której autorem jest założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię” dr Tomasz Rożek. Zakłada ona stworzenie Centrum Technologii Kosmicznych na terenie po „Wujku”. 

- To ciekawa i odważna koncepcja. Dr. Tomasz Rożek zaproponował wykorzystanie podziemnej infrastruktury dawnej kopalni do stworzenia Centrum Technologii Kosmicznych. Można by tam prowadzić badania nad długotrwałą izolacją człowieka, funkcjonowaniem w zamkniętych przestrzeniach, stresem czy zarządzaniem ograniczonymi zasobami – mówił Leszek Pietraszek.

Szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dodał jednak, że propozycja Tomasza Rożka pozostaje na razie w sferze koncepcji. Jego zdaniem potrzebne jest jak najszybsze wykonanie studium wykonalności tego typu inwestycji oraz opracowanie biznesplanu. Leszek Pietraszek podkreślił jednocześnie, że z decyzją o ponownym wykorzystaniu infrastruktury kopalni nie można zwlekać.

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