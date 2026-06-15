Dziesiątki tomów archiwalnych materiałów dotyczących historii górnictwa w Bytomiu zostaną poddane profesjonalnej digitalizacji przez ekspertów z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W poniedziałek, 15 czerwca 2026 r., prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz dyrektor muzeum Bartłomiej Szewczyk podpisali list intencyjny i umowę o współpracy. Porozumienie obejmuje udostępnienie, digitalizację oraz opracowanie miejskich archiwów związanych z górniczym dziedzictwem miasta.

Dziesiątki tomów archiwalnych materiałów dotyczących historii górnictwa w Bytomiu zostaną poddane profesjonalnej digitalizacji przez ekspertów z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W poniedziałek, 15 czerwca 2026 r., prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz dyrektor muzeum Bartłomiej Szewczyk podpisali list intencyjny i umowę o współpracy. Porozumienie obejmuje udostępnienie, digitalizację oraz opracowanie miejskich archiwów związanych z górniczym dziedzictwem miasta.

Bytomskie archiwum miejskie posiada bogaty zasób dokumentów poświęconych nie tylko górnictwu węgla kamiennego, ale również rud cynku i ołowiu oraz obiektów mieszkalnych związanych z górnictwem znajdujących się w Bytomiu. Wśród nich są dokumenty archiwalne poświęcone „Heinitzgrube”, czyli kopalni „Rozbark”, a także dawnej kopalni rud cynku i ołowiu „Neue Bleischarley-Grube”, późniejszych Zakładów Górniczych im. Juliana Marchlewskiego oraz Zakładów „Orzeł Biały”.

– Cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Digitalizacja i opracowanie tak ważnego zasobu archiwalnego umożliwi nie tylko jego trwałe zachowanie. Będzie on służył m.in. historykom, archiwistom, architektom oraz pasjonatom postindustrialnych zabytków, którzy interesują się dziejami bytomskiego górnictwa – podkreśla prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

W bytomskim archiwum są m.in. oryginalne szkice znanych architektów Emila i Georga Zillmannów

Bytomscy urzędnicy podkreślają, że dokumentacja archiwalna kopalni „Rozbark” oraz „Neue Bleischarley-Grube” należy do jednych z najobszerniejszych i najcenniejszych w zasobie miejskiego archiwum. Wskazują, że znajdują się w niej m.in. oryginalne szkice istniejących do dziś obiektów po tych kopalniach z widocznymi podpisami Emila i Georga Zillmannów, którzy w Bytomiu projektowali nie tylko budynki obiektów przemysłowych, ale również obiekty użyteczności publicznej.



Wśród innych ważnych archiwaliów w miejskim archiwum znajdują się dokumenty poświęcone pozostałym dawnym kopalniom węgla kamiennego, m.in. „Powstańców Śląskich”, „Centrum”, „Bobrek”, „Miechowice” oraz „Łagiewniki”. Ponadto znaleźć można tam dokumentację kopalni rud cynku i ołowiu „Neue Viktoria”, która działała w Dąbrowie Miejskiej, „Rococo” w Rozbarku, Elektrociepłowni Szombierki, huty „Bobrek” i „Zygmunt” oraz Karbidowni „Bobrek”.



- Dokumentacja poświęcona bytomskiemu górnictwu stanowi istotny element zasobu miejskiego archiwum - mówi Izabela Wójt, kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu. – Nawiązanie współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego umożliwi bezpłatną digitalizację całego zasobu związanego z bytomskim górnictwem, który po dokładnym opracowaniu i przekazaniu będziemy mogli udostępniać mieszkańcom. Cały proces digitalizacji zgodnie z podpisaną umową zakończy się do końca 2027 roku – dodaje Izabela Wójt.

Muzeum Górnictwa Węglowego zdigitalizuje dokumentację archiwalną związaną z bytomskim górnictwem

W ramach umowy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przeprowadzi kompleksowy proces digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej z bytomskim górnictwem. Umowa przewiduje użyczenie, zabezpieczenie, digitalizację oraz opracowanie techniczne dokumentacji, a także, co najważniejsze, bezpłatne udostępnienie zdigitalizowanego zasobu archiwalnego zarówno w siedzibie muzeum, jak również przez internet. Całość dokumentacji w postaci cyfrowej zostanie również przekazana miastu.

– Rozpoczęcie współpracy z Bytomiem to kluczowy krok w stronę zabezpieczenia historycznych dokumentów związanych z górnictwem w naszym regionie – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Współpraca z Urzędem Miejskim w Bytomiu to przełomowy krok w ratowaniu historii tutejszego przemysłu. Bytomskie kopalnie, takie jak między innymi „Bobrek”, „Rozbark” czy „Szombierki”, ukształtowały całe pokolenia. Dzięki naszemu doświadczeniu i technologii przeniesiemy te unikalne świadectwa przeszłości w cyfrowy wymiar, czyniąc je ogólnodostępnymi dla badaczy i mieszkańców. Wspólnie budujemy cyfrowy pomnik śląskiej tożsamości – dodaje Bartłomiej Szewczyk.

Jednym z najważniejszych zadań Muzeum Górnictwa Węglowego jest gromadzenie, opracowywanie oraz digitalizacja materialnych i niematerialnych świadectw dziedzictwa górniczego. Wśród nich ważną rolę odgrywa zachowanie historycznego dziedzictwa kopalń węgla kamiennego, ale także kultury, obejmującej ochronę tradycji, zwyczajów i obrzędów związanych z branżą, które przez lata kształtowały tożsamość wielopokoleniowych rodzin górniczych z terenu Bytomia.