Były prezes Orlenu straci immunitet i trafi do aresztu? Jest wniosek

We wniosku jest też prośba o zgodę na zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i ewentualny areszt dla europosła PiS. Sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 r., w okresie przedwyborczym.

"Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 r. litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł" - podkreślił Waldemar Żurek.

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Zrobił to (Obajtek - red.) wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek. Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt jest konieczna, by prokurator mógł ogłosić zarzuty, wykonać niezbędne czynności procesowe z udziałem podejrzanego i zabezpieczyć śledztwo wobec realnej obawy matactwa.

Daniel Obajtek W lipcu 2016 roku został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Lotos Biopaliwa Sp. z o.o. Jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki skarbu państwa Dalmor. 2 marca 2017 został powołany na stanowisko prezesa zarządu grupy energetycznej Energa. 5 lutego 2018 został powołany na stanowisko prezesa zarządu Orlenu (urzędowanie rozpoczął 6 lutego 2018). W lutym 2024 został odwołany ze stanowiska prezesa Orlenu.