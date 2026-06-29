To przykład najbardziej spektakularnej przemiany poprzemysłowego terenu w Polsce (a może i w Europie). Jeszcze w latach 90. XX wieku w centrum Katowic, w sąsiedztwie hali Spodek, fedrowano węgiel. Dziś na terenie dawnej kopalni Katowice działa Strefa Kultury z trzema potężnymi obiektami: Muzeum Śląskim, siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To miejsce doskonale symbolizuje przemianę Katowic z miasta przemysłowego w nowoczesną metropolię.

To przykład najbardziej spektakularnej przemiany poprzemysłowego terenu w Polsce (a może i w Europie). Jeszcze w latach 90. XX wieku w centrum Katowic, w sąsiedztwie hali Spodek, fedrowano węgiel. Dziś na terenie dawnej kopalni Katowice działa Strefa Kultury z trzema potężnymi obiektami: Muzeum Śląskim, siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To miejsce doskonale symbolizuje przemianę Katowic z miasta przemysłowego w nowoczesną metropolię.

W katowickiej Strefie Kultury fedrowano węgiel

Górnicza historia dzisiejszej Strefy Kultury w Katowicach rozpoczęła się w 1823 r. Wówczas, dzięki staraniom Ignatza Ferdinanda von Beyma, uruchomiono tam kopalnię Ferdinand. W 1922 nazwę kopalni spolszczono na Ferdynand, a w 1936 roku nadano jej nazwę Katowice. W 1996 roku połączono ją z kopalnią Kleofas i nadano nazwę Katowice-Kleofas. Były to już ostatnie lata jej funkcjonowania. W 1999 roku zakończono wydobycie i rozpoczęła się likwidacja zakładu, która trwała do 2001 r.

fot. fotopolska.eu

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego

Nowe życie przemysłowego terenu rozpoczęło się w czerwcu 2011 roku. Wówczas na terenie dawnej kopalni ruszyła budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego. W nawiązaniu do górniczej historii główna część muzealnego kompleksu znajduje się pod ziemią.

Historyczny krajobraz miejsca, wraz z kopalnianym szybem, wypełniony został szklanymi boksami, których oświetlenie od wewnątrz daje spektakularny efekt. Przeszklone boksy umożliwiają oglądanie wystaw w świetle dziennym, mimo iż znajdują się one na głębokości ponad 14 metrów poniżej poziomu terenu. Powierzchnia użytkowa kompleksu to aż 25 tys. m², a wystawiennicza 6 tys. m².

Nową siedzibę Muzeum Śląskiego otwarto w czerwcu 2015 r. To nie był jednak koniec prac. Do teraz trwa adaptacja poszczególnych pokopalnianych budynków na potrzeby muzeum.

fot. UM Katowice

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach rozpoczęto w październiku 2011 r. Imponująca bryła obiektu, rozpoznawalna w dużej mierze dzięki zielonej dolinie zamiast dachu, to realizacja pomysłu polskiej pracowni JEMS Architekci. Założeniem projektu było połączenie funkcji kongresowej, konferencyjnej, wystawienniczej, targowej i widowiskowej w ramach jednej z największych aren w Polsce.

MCK zostało stworzone jako obiekt wielofunkcyjny klasy premium – posiada zarówno salę konferencyjną, jak i centrum konferencyjne, salę bankietową, audytorium, a także restaurację. Dzięki temu jest w stanie sprostać organizacji największych wydarzeń lub być gospodarzem kilku eventów w tym samym czasie.

Gmach MCK powstawał z problemami. Tuż po rozpoczęciu budowy trzeba było ją przerwać. Okazało się, że w miejscu gdzie powstawał były kopalniane szyby, których nie zaznaczono na mapach. Trzeba było je więc zasypać. Później główny wykonawca stracił płynność finansową i miasto musiało wybrać nowego. Ostatecznie inwestycję zakończono w marcu 2015 r. – dwa lata później niż zakładano.

fot. MCK

Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

Budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego radia ruszyła jako ostatnia – w czerwcu 2012 r. Do użytku oddano ją jednak jako pierwszą – 1 października 2014 r. Została zaprojektowana przez Tomasza Koniora, a jej bryła jest nowoczesna, ale zanurzona w dawnym kontekście – jej elewacja z ciemnoczerwonej cegły klinkierowej nawiązuje do wyglądu tradycyjnych osiedli robotniczych. Budynek otoczyła zaprojektowana przestrzeń publiczna, z zielenią, miejscami do wypoczynku, labiryntem, fontanną i amfiteatrem.

Serce gmachu to monumentalna bryła z barwionego betonu kryjąca salę koncertową na 1800 miejsc. Nad jej akustyką czuwał mistrz w swoim fachu - Yasuhisa Toyota z Nagata Acoustics, mający w portfolio realizacje dla najlepszych sal koncertowych świata. Sala zachwyca zarówno muzyków, jak i publiczność. Poza salą koncertową w gmachu NOSPR znajduje się ponad 400 pomieszczeń, w których rozlokowano biura, garderoby, sale prób, studia nagraniowe, czy restaurację.

fot. UM Katowice