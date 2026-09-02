Była kopalnia, a będzie…? Konsultacje społeczne w Rudzie Śląskiej

Mieszkania, usługi i nowa funkcja dla poprzemysłowego serca miasta – tak w zarysie ma wyglądać przyszłość terenów po byłej kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Od 31 sierpnia do 30 września 2026 r. mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu rewitalizacji dla tego obszaru i zgłaszać do niego uwagi.

Mieszkania, usługi i nowa funkcja dla poprzemysłowego serca miasta – tak w zarysie ma wyglądać przyszłość terenów po byłej kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Od 31 sierpnia do 30 września 2026 r. mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu rewitalizacji dla tego obszaru i zgłaszać do niego uwagi.

Co jest przedmiotem konsultacji?

Konsultacje dotyczą projektu miejscowego planu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument obejmuje teren w rejonie ulicy Piotra Niedurnego, czyli obszar po dawnej kopalni Pokój. Plan ma precyzyjnie określić przeznaczenie i sposób zagospodarowania tej przestrzeni, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji.

– Temu miejscu nadane mają zostać m.in. funkcje mieszkaniowe i usługowe, które pozwolą na jego skuteczną rewitalizację – zapowiada Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta Rudy Śląskiej.

Wizualizacja zagospodarowania terenu po kopalni Pokój

Jak można zgłaszać uwagi?

Uwagi do projektu należy składać na oficjalnym formularzu, określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. Wzór dokumentu dostępny jest:

w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

w Biuletynie Informacji Publicznej miasta, w zakładce „Jak załatwić sprawę? (wnioski do pobrania)”, podkatalog „AU - Sprawy budowlane, zagospodarowanie przestrzenne”.

Formularze można dostarczyć:

pocztą na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,

elektronicznie przez skrzynkę do doręczeń: AE: PL-20564-81389-IVCGH-19.

Termin na zgłaszanie uwag upływa 30 września 2026 r.

Gdzie zapoznać się z dokumentacją?

Projekt miejscowego planu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:

stacjonarnie: w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska (pl. Jana Pawła II 6), w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój 320,

online: w Biuletynie Informacji Publicznej, w menu przedmiotowym, katalog „Planowanie Przestrzenne”, podkatalog „Rok 2026”.

Spotkanie otwarte i dyżur projektanta

W ramach konsultacji zaplanowano dwa wydarzenia, które ułatwią mieszkańcom zrozumienie założeń planu i zgłoszenie ewentualnych uwag:

Spotkanie otwarte z prezentacją projektu – 15 września 2026 r., godz. 16:15, sala sesyjna Urzędu Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pokój 213).

– 15 września 2026 r., godz. 16:15, sala sesyjna Urzędu Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pokój 213). Dyżur projektanta – 16 września 2026 r., godz. 16:15–18:15, Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój 318.

Dlaczego to ważne dla miasta?

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególny akt prawa miejscowego, który w sposób szczegółowy definiuje funkcje i zagospodarowanie danego terenu. W przypadku terenów pokopalnianych oznacza to szansę na trwałą zmianę ich charakteru – z przemysłowego na mieszkalno-usługowy – i włączenie ich w życie miasta. Dla Rudy Śląskiej, która w ostatnich miesiącach realizuje też inne duże inwestycje w przestrzeń publiczną plan dla obszaru „Pokój” jest kolejnym elementem strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych.