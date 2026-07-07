Transformacja od A do Z

Była fabryka, będzie centrum miasta. Jak idą prace w Dąbrowie Górniczej?

Jedna z najbardziej spektakularnych rewitalizacji w woj. śląskim nabiera kształtów.

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Robert Passia

7 lipca 2026, 15:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Urząd Miasta Dąbrowe Górnicza

Nowe centrum miasta powstaje na terenie byłej fabryki w Dąbrowie Górniczej.

fot: Urząd Miasta Dąbrowe Górnicza

Jedna z najbardziej spektakularnych rewitalizacji w woj. śląskim nabiera kształtów.

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej powstaje na postindustrialnej przestrzeni byłej Fabryki Obrabiarek Defum. Dąbrowski urząd miasta informuje o postępach prac na tym terenie. Od początku lipca na użytkowanym już obszarze „Fabryki Pełnej Życia” odbywają się m. in. imprezy muzyczne i taneczne. Z kolei po drugiej stronie ogrodzenia toczą się prace.

Co dzieje się na placu budowy? 

- W Hali Tworzeń rozpoczęły się prace dekarskie wraz z montażem świetlików, zabudowa ścian wewnętrznych, montaż instalacji wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych oraz elektrycznych. Na zewnątrz pojawia się ceglana elewacja oraz montowane są stalowe elementy stolarki. Dookoła przyszłego zielonego rynku prowadzone są roboty drogowe i ziemne. Rozpoczął się również montaż przyszłej sceny plenerowej, która będzie jednym z najważniejszych punktów nowego centrum – informuje dąbrowski ratusz.

Jak podaje urząd, trwają też prace przy konstrukcji żelbetowej i fundamentach, wykonywane są roboty ziemne oraz instalacje elektryczne na poziomie podziemnym hal Ząbkowice i Reden. Równocześnie zakończyły się prace projektowe dotyczące przebudowy dawnej kotłowni w halę gastronomiczno-usługowo-handlową, czyli Halę Zieloną. 

 

Po zakończeniu prac Hala Tworzeń stanie się przestrzenią konferencyjno-targową. W budynku, który przylega do hali mają się znajdować m.in. centra integracji i aktywności obywatelskiej. Całość połączona z zielonym rynkiem, a więc nowym centralnym punktem Dąbrowy Górniczej. Prace mają zakończyć się w 2027 roku. 

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