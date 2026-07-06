Był Stadion Zimowy, będzie park

Najprawdopodobniej po 61 latach od wybudowania zniknie z krajobrazu Sosnowca Stadion Zimowy, czyli lodowisko przy ulicy Zamkowej. Teren po obiekcie znów stanie się częścią Parku Sieleckiego.

Najprawdopodobniej po 61 latach od wybudowania zniknie z krajobrazu Sosnowca Stadion Zimowy, czyli lodowisko przy ulicy Zamkowej. Teren po obiekcie znów stanie się częścią Parku Sieleckiego.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu”.

– Decyzję w tej sprawie podjął 18 czerwca 2026 roku Zarząd Województwa Śląskiego, wybierając projekt do wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027 – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dofinansowanie wyniesie 8,630 mln zł. Na tę kwotę składa się 7,7 mln zł ze środków Unii Europejskiej oraz 900 tys. zł z budżetu państwa. Wartość całego projektu to 9,1 mln zł, a wkład własny miasta wyniesie 520 tys. zł.

Jak informuje miasto, dawny Stadion Zimowy jest obiektem całkowicie wyeksploatowanym technicznie i nie nadającym się do remontu. Projekt zakłada kompleksową rekultywację terenu. W pierwszej kolejności rozebrana zostanie nieużytkowana infrastruktura, a odpady powstałe w trakcie prac zostaną odpowiednio zagospodarowane i zutylizowane. Następnie teren zyska zupełnie nowy, zielony charakter.

– Nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, remont istniejących oraz budowę nowych alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, a także wykonanie oświetlenia. Dzięki temu zdegradowany obszar odzyska funkcję zieleni miejskiej i ponownie stanie się integralną częścią zabytkowego Parku Sieleckiego. Nowe nasadzenia zwiększą bioróżnorodność na terenie miasta, poprawią mikroklimat tej części Sosnowca oraz pomogą ograniczać zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Większa ilość zieleni wpłynie na obniżenie temperatury otoczenia, szczególnie odczuwalnej w okresach letnich upałów. Zmiany dotyczą około 2,4 hektara – mówi prezydent Sosnowca.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 grudnia 2027 roku.

Stadion Zimowy przy ul. Zamkowej 4, położony na obrzeżach Parku Sieleckiego, przez wiele lat był jednym z najważniejszych obiektów hokejowych w Sosnowcu. Lodowisko otwarto w 1966 roku, a dwa lata później zadaszono, tworząc jeden z pierwszych tego typu obiektów w Polsce. Przez lata trenowały i rozgrywały tu mecze drużyny Zagłębia Sosnowiec, a obiekt gościł także wydarzenia o randze krajowej i międzynarodowej.

Zaledwie kilka miesięcy temu tuż obok zakończyła się adaptacja przestrzeni sąsiadującej z Zamkiem Sieleckim. Stworzono otwartą, wielofunkcyjną przestrzeń dla działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Powstała m.in. sala plenerowa do organizacji warsztatów, koncertów i spotkań. Koszt prac wyniósł 1,8 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 10.07 „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe” – ZIT Subregionu Centralnego.