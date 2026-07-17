Bukowina Tatrzańska – Tatry bez zgiełku i alternatywa dla Zakopanego

Letni wyjazd w Tatry kojarzy się zazwyczaj z dwiema rzeczami: pięknymi widokami i tłumami na szlakach oraz Krupówkach. Jeśli zależy Ci na tym pierwszym, a chcesz uniknąć drugiego, warto zatrzymać się w Bukowinie Tatrzańskiej. Ta miejscowość od lat pozostaje jednym z najlepszych punktów na mapie Podhala dla tych, którzy szukają spokoju, ale nie chcą rezygnować z bliskości gór.

Letni wyjazd w Tatry kojarzy się zazwyczaj z dwiema rzeczami: pięknymi widokami i tłumami na szlakach oraz Krupówkach. Jeśli zależy Ci na tym pierwszym, a chcesz uniknąć drugiego, warto zatrzymać się w Bukowinie Tatrzańskiej. Ta miejscowość od lat pozostaje jednym z najlepszych punktów na mapie Podhala dla tych, którzy szukają spokoju, ale nie chcą rezygnować z bliskości gór.

Dlaczego Bukowina zamiast Zakopanego?

Zakopane ma swój urok, ale w sezonie letnim bywa po prostu męczące. Bukowina Tatrzańska leży na grzbietach pogórza (tutejszych wierchach), co daje jej naturalną przewagę – rozciąga się stąd znacznie szersza i pełniejsza panorama Tatr Wysokich i Bielskich.

To dobre miejsce na urlop, jeśli:

szukasz spokojniejszej, bardziej kameralnej atmosfery,

zależy Ci na czystszym powietrzu i mniejszym ruchu samochodowym,

chcesz poczuć prawdziwy, podhalański klimat bez wszechobecnej komercji,

podróżujesz z dziećmi i potrzebujesz bezpiecznego, mniej zatłoczonego otoczenia.

Góry na wyciągnięcie ręki i aktywny urlop

Z Bukowiny szybko i sprawnie dotrzesz do najpopularniejszych punktów startowych w Tatrzańskim Parku Narodowym – blisko stąd zarówno na Rusinową Polanę, jak i na drogę w kierunku Morskiego Oka.

Co można tu robić poza klasycznym chodzeniem po szlakach?

Trasy rowerowe : Okolice Bukowiny oferują świetne, choć wymagające kondycyjnie trasy dla jednośladów z widokiem na góry.

Termy bukowiańskie : Lokalny aquapark i baseny termalne to sprawdzona opcja na regenerację po całym dniu wędrówki.

Spacery po okolicy: Samo przejście się grzbietami bukowiańskich wierchów gwarantuje świetne widoki bez konieczności planowania całodniowej wyprawy.

Baza wypadowa: Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska

Dobra lokalizacja to połowa sukcesu, drugą jest komfortowe miejsce noclegowe. Na Olczańskim Wierchu znajduje się trzygwiazdkowy Hotel NAT. To obiekt, który łączy nowoczesny standard z tradycyjnym, drewnianym wykończeniem charakterystycznym dla tego regionu.

Z okien pokoi i przestrzeni wspólnych można na co dzień obserwować tatrzańskie szczyty. Kameralny klimat sprzyja odpoczynkowi, a po powrocie ze szlaku nie trzeba szukać miejsca na obiad w centrum – na miejscu działa Restauracja TaTRadcyja. Kuchnia serwuje klasyczne śniadania w formie bufetu oraz dania inspirowane tradycyjnymi, lokalnymi smakami w nowoczesnym wydaniu.

Aktualne oferty i rezerwacja (Lato 2026)

Planujesz urlop w najbliższym czasie? Hotel przygotował dwie konkretne oferty na lipiec i sierpień:

Last Minute na lipiec: czyli bardzo dobra okazja na szybki, tańszy wyjazd jeszcze w tym miesiącu.

SPECJALNE OFERTY LAST MINUTE:

Przy rezerwacji pobytu w sierpniu, nocleg dla dziecka jest bezpłatny.

Miejsca na sezon letni szybko się zapełniają, dlatego warto podjąć decyzję o rezerwacji wcześniej.





Hotel* NAT Bukowina Tatrzańska

ul. Olczański Wierch 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska

📞 Recepcja: +48 572 663 274 | +48 18 207 72 12

E-mail: bukowina@nat.pl

Centralna Rezerwacja NAT:

📞 32 326 23 50 | 572 729 980