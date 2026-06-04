Boże Ciało. Tradycyjnie procesje przejdą ulicami miast naszego regionu

4 czerwca wierni przeżywają Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesje przejdą ulicami miast i miasteczek, w Katowicach-Śródmieściu centralna procesja jest przygotowywana przez cztery parafie. Na Śląsku najbardziej znana jest ta w świętochłowickich Lipinach, gdzie wierni ubierają się w tradycyjne śląskie stroje.

4 czerwca wierni przeżywają Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesje przejdą ulicami miast i miasteczek, w Katowicach-Śródmieściu centralna procesja jest przygotowywana przez cztery parafie. Na Śląsku najbardziej znana jest ta w świętochłowickich Lipinach, gdzie wierni ubierają się w tradycyjne śląskie stroje.

Do uczestnictwa w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach-Śródmieściu zaprasza abp Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. „Zapraszam, byśmy tego dnia spotkali się na procesji eucharystycznej, przygotowywanej przez cztery parafie Dekanatu Katowice-Śródmieście. Przejdźmy ulicami naszego miasta, by dać wyraz wierze Kościoła w żywą, miłującą i zbawczą obecność Jezusa pośród nas” – można przeczytać w serwisie Archidiecezji Katowickiej.

Po Mszy świętej, którą abp Przybylski będzie celebrował o godz. 9.30 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, procesja wyruszy o godz. 10.30 ulicami: Mikołowską, Henryka Jordana, Wita Stwosza i Powstańców do Archikatedry Chrystusa Króla. Tam, o godz. 12.00, zostanie odprawiona Eucharystia w intencji mieszkańców Katowic oraz całej archidiecezji, której przewodniczyć będzie biskup Marek Szkudło.

Najbardziej znana śląska procesja to ta organizowana w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach. Kiedy została pierwszy raz zorganizowana - nie wiadomo. Prawdopodobnie po poświęceniu kościoła św. Augustyna, w 1872 r. Co roku jest oblegana przez fotoreporterów i operatorów rejestrujących procesję, gdzie wierni zakładają śląskie stroje.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana Bożym Ciałem, wprowadzono do kalendarza liturgicznego w XIII w. Święto ustanowiono w wyniku objawień błogosławionej Julianny, przeoryszy augustianek z klasztoru Mont Cornillon w Belgii.

W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało świętowano w 1320 r. w diecezji krakowskiej.