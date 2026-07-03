Bon ciepłowniczy. Można dostać nawet 3500 zł
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania.
fot: Monika Krężel
Bon ciepłowniczy przeznaczony jest dla osób korzystających z ciepła systemowego.
fot: Monika Krężel
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania.
Bon ciepłowniczy to wsparcie dla rodzin, które mocno odczuwają rosnące ceny ciepła. Może wynieść od 1000 zł do 3500 zł i zależy od kosztów ciepła ponoszonych przez gospodarstwo domowe.
Dla kogo bon ciepłowniczy?
Wsparcie adresowane jest do gospodarstw, które płacą za ciepło powyżej 170 zł/GJ i korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.
Drugim kryterium jest dochód. Pomoc będzie przysługiwać gospodarstwom, których dochody nie przekraczają 3272,69 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli nasz dochód jest wyższy, również możemy złożyć wniosek o wypłatę bonu. Jego wysokość zostanie wtedy pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód – zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.
Wnioski można składać internetowo lub w urzędzie do 31 sierpnia. Wzory są dostępne na stronie Ministerstwa Energii.