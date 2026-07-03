Ciepłownictwo

Bon ciepłowniczy. Można dostać nawet 3500 zł

Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania.

Avatar full

Robert Passia

3 lipca 2026, 10:06
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Monika Krężel

Bon ciepłowniczy przeznaczony jest dla osób korzystających z ciepła systemowego.

fot: Monika Krężel

Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania.

Bon ciepłowniczy to wsparcie dla rodzin, które mocno odczuwają rosnące ceny ciepła. Może wynieść od 1000 zł do 3500 zł i zależy od kosztów ciepła ponoszonych przez gospodarstwo domowe. 

Dla kogo bon ciepłowniczy?

Wsparcie adresowane jest do gospodarstw, które płacą za ciepło powyżej 170 zł/GJ i korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

Drugim kryterium jest dochód. Pomoc będzie przysługiwać gospodarstwom, których dochody nie przekraczają 3272,69 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli nasz dochód jest wyższy, również możemy złożyć wniosek o wypłatę bonu. Jego wysokość zostanie wtedy pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód – zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. 

Wnioski można składać internetowo lub w urzędzie do 31 sierpnia. Wzory są dostępne na stronie Ministerstwa Energii.

Powiązane tematy:

ciepło systemowe bon ciepłowniczy wsparcie

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Ciepłownictwo

Strategia dla ciepłownictwa: OZE do 52 proc., magazyny energii i 200 mld zł na transformację

Projekt Strategii Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. autorstwa Ministerstwa Energii zakłada do 52,2 proc. udziału OZE w ciepłownictwie systemowym, do 576 GWh pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych i do 100 proc. ciepła systemowego ze źródeł nisko i bezemisyjnych - podał resort.

Ciepłownictwo

Motyka: Przedstawimy strategię dla sektora ciepłownictwa

Ministerstwo Energii przedstawi w najbliższy piątek nową strategię dla ciepłownictwa - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

Ciepłownictwo

Transformacja ciepłownictwa w kierunku niższych emisji, przy stabilnych cenach ciepła?

Zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez sektor ciepłownictwa przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i akceptowalnych cen dla odbiorców - to główny cel projektu uchwały o strategii ciepłownictwa, którego założenia opublikowano we wtorek.

Ciepłownictwo

Koksownia Bytom rozpoczyna wielką transformację

Koksownia Bytom intensywnie pracuje nad wdrożeniem nowych standardów ekologicznych. Inwestycja w system urządzeń do przerzutu gazu sprawi, że mieszkańcy będą widzieć wyłącznie białe chmury. Zakład czeka potężna transformacja.