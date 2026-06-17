Górnictwo

Bogdanka z nowymi aneksami na dostawy węgla

LW Bogdanka poinformowała w środę 17 czerwca w raporcie bieżącym o zawarciu aneksów do umów wieloletnich na dostawę węgla ze spółkami Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec. W aneksie jest mowa o zwiększeniu dostaw węgla do Enei Wytwarzanie.

Monika Krezel

Monika Krężel

17 czerwca 2026, 17:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

LW Bogdanka

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

LW Bogdanka poinformowała w środę 17 czerwca w raporcie bieżącym o zawarciu aneksów do umów wieloletnich na dostawę węgla ze spółkami Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec. W aneksie jest mowa o zwiększeniu dostaw węgla do Enei Wytwarzanie.

Aneks do umowy ze spółką Enea Wytwarzanie na dostawę węgla energetycznego dotyczy umowy ze stycznia 2012 r. zawartej na okres do 31 grudnia 2036 r. Zakłada on zwiększenie wolumenu dostaw dla spółki Enea Wytwarzanie w roku 2026 o ok. 6  proc. w stosunku do poprzedniego aneksu z grudnia 2025 r.

Bogdanka poinformowała, że wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036, bez możliwych zwiększeń i opcji wolumenowych wynosi szacunkowo 25 640 mln zł netto, czyli o 0,4  proc. więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie z grudnia 2025 r.

Natomiast wartość umowy wieloletniej bez dodatkowych opcji w latach 2026 - 2036 po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo 12 585 mln zł netto, czyli o 0,9  proc. więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie z grudnia 2025 r.

Górnicza spółka poinformowała też o Bogdanka poinformowała także w środę o podpisaniu aneksu do umowy wieloletniej ze spółką  Enea Elektrownia Połaniec zawartą do 2033 r., ale w tym przypadku wartość umowy w latach 2013-2033 nie ulega zmianie.

LW Bogdanka w raporcie z 17 czerwca wskazała też na dominujący udział spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec w portfelu dostaw spółki. 

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