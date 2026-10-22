Górnictwo

Bogdanka ma aneks z Grupą Azoty Puławy dotyczący umowy sprzedaży węgla energetycznego

Bogdanka podpisała z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego - poinformowały spółki w komunikatach.

Pap

22 października 2026, 16:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

LW Bogdanka

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Bogdanka podpisała z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego - poinformowały spółki w komunikatach.

Aneks przewiduje m.in. obniżenie wolumenów. W zawartym aneksie, w wyniku renegocjacji warunków ustalona została nowa cena dostaw w czwartym kwartale 2026 roku oraz cena węgla w roku 2027, uwzględniające sytuację na rynku węgla energetycznego. 

Strony podjęły decyzję o wydłużeniu terminu obowiązywania umowy o kolejny rok tj. do końca 2033 r. oraz w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na węgiel energetyczny ze strony Puław strony na nowo ustaliły wolumeny dostaw w okresie od 2026 roku do 2032 roku, dostosowując je do aktualnego i prognozowanego poziomu zużycia w elektrociepłowni Zakładów Azotowych “Puławy“. 

Szacunkowa wartość umowy wieloletniej od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2033 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 2.507 mln zł netto tj. o 2 proc. mniej od wartości z raportu z 9.12.2025 r. Wartość umowy w okresie 2026 - 2033 wyniesie 640 mln zł netto tj. o 7,5 proc. mniej w stosunku do wartości dla okresu 2026 - 2032 z ubiegłorocznego raportu. Planowana wartość umowy wieloletniej w okresie 2027 - 2033 wyniesie 576 mln zł netto. 

“Spółka informuje, że powyższe zmniejszenie wartości umowy wieloletniej wynika z obniżenia wolumenów ilościowych w umowie wieloletniej w latach 2026-2032 (o około 26 proc.), które w wartości umowy wieloletniej zostało w znacznej części skompensowane aktualną zmianą cen dostaw“ - podała Bogdanka. 

Spółka poinformowała, że wolumeny węgla objęte obniżeniem w ramach umowy zostaną przeznaczone do sprzedaży na rzecz innych odbiorców węgla energetycznego w kraju i za granicą, w związku ze zwiększonym popytem na ten surowiec.

Powiązane tematy:

bogdanka lw bogdanka węgiel sprzedaż

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

Zwiększone zainteresowanie unijnym programem "Droga do zatrudnienia po węglu"

Nieco ponad 2,2 tys. osób skorzystało lub korzysta obecnie z unijnego programu "Droga do zatrudnienia po węglu" - poinformował w czwartek prezes ARR Maciej Sytek. Z powodu wzrostu zainteresowania programem wstrzymany został nabór dla osób niezwiązanych z ZE PAK.

Kopalnia

Czy po zakończeniu działalności kopalń odnotowano kolejne zapadliska w Olkuszu i Bolesławiu?

W trzecim kwartale 2026 roku nie odnotowano żadnego nowego zapadliska w rejonach byłych kopalń Olkusz-Pomorzany, Bolesław i Olkusz – wynika z kwartalnego komunikatu zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej ZGH Bolesław. Służby ujawniły natomiast jedną deformację nieciągłą w Lasach Państwowych, która powstała prawdopodobnie na przełomie 2023 i 2024 roku.

Węgiel kamienny

Jak poprawić bezpieczeństwo w kopalniach? Dotyczyła tego narada WUG i PIP

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego rozmawiali o bezpieczeństwie pracy w zakładach górniczych. 

Węgiel kamienny

Będą monitorować tereny pogórnicze dronami i AI

Jak nowoczesne technologie pomagają w rekultywacji terenów poprzemysłowych? Przedstawiciele ITG KOMAG wzięli udział w inauguracji projektu PRISMINE.