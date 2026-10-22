Aneks przewiduje m.in. obniżenie wolumenów. W zawartym aneksie, w wyniku renegocjacji warunków ustalona została nowa cena dostaw w czwartym kwartale 2026 roku oraz cena węgla w roku 2027, uwzględniające sytuację na rynku węgla energetycznego.

Strony podjęły decyzję o wydłużeniu terminu obowiązywania umowy o kolejny rok tj. do końca 2033 r. oraz w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na węgiel energetyczny ze strony Puław strony na nowo ustaliły wolumeny dostaw w okresie od 2026 roku do 2032 roku, dostosowując je do aktualnego i prognozowanego poziomu zużycia w elektrociepłowni Zakładów Azotowych “Puławy“.

Szacunkowa wartość umowy wieloletniej od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2033 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 2.507 mln zł netto tj. o 2 proc. mniej od wartości z raportu z 9.12.2025 r. Wartość umowy w okresie 2026 - 2033 wyniesie 640 mln zł netto tj. o 7,5 proc. mniej w stosunku do wartości dla okresu 2026 - 2032 z ubiegłorocznego raportu. Planowana wartość umowy wieloletniej w okresie 2027 - 2033 wyniesie 576 mln zł netto.

“Spółka informuje, że powyższe zmniejszenie wartości umowy wieloletniej wynika z obniżenia wolumenów ilościowych w umowie wieloletniej w latach 2026-2032 (o około 26 proc.), które w wartości umowy wieloletniej zostało w znacznej części skompensowane aktualną zmianą cen dostaw“ - podała Bogdanka.

Spółka poinformowała, że wolumeny węgla objęte obniżeniem w ramach umowy zostaną przeznaczone do sprzedaży na rzecz innych odbiorców węgla energetycznego w kraju i za granicą, w związku ze zwiększonym popytem na ten surowiec.