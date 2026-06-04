Kraj i Świat

Blisko połowa Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą

Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą - wynika z badania "Polacy i kredyt: między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami". Co trzecia osoba, poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej trzy zobowiązania finansowe.

Pap

4 czerwca 2026, 14:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Młodzi ludzie generują długi

fot: Pixabay.com

Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą - wynika z badania "Polacy i kredyt: między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami". Co trzecia osoba, poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej trzy zobowiązania finansowe.

Badanie wykazało, że 48 proc. respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych, a u 18 proc. taka sytuacja występowała w chwili przeprowadzania badania, czyli w maju br. W przypadku pozostałych sytuacja dotyczyła wydarzeń z przeszłości. Co piąta osoba zadeklarowała, że trudności ze spłatą raty miały lub mają u niej długotrwały charakter.

Kredyt hipoteczny ma do spłacenia mniej osób (36 proc.) niż kredyty gotówkowe (42 proc.) i raty (44 proc.). Jednocześnie 18 proc. badanych ma do spłacenia zadłużenie na dwóch lub więcej kartach kredytowych, 21 proc. ma przynajmniej dwa kredyty gotówkowe, 32 proc. ma przynajmniej dwie pożyczki, a 32 proc. spłaca przynajmniej dwa zakupy na raty. Co trzecia badana osoba, poza kredytem hipotecznym ma jeszcze minimum trzy zobowiązania finansowe.

Najczęściej długi zaciągają osoby, które chcą kupić sprzęty domowe (AGD i RTV) oraz meble (44 proc.); co trzeci badany kredytem sfinansował remont mieszkania, a co czwarty - jego zakup. Z kolei 36 proc. zaciągnęło kredyt gotówkowy na zakup samochodu, a 22 proc. - elektroniki.

Na pytanie, dlaczego się zadłużają, 44 proc. ankietowanych przyznało, że musiało podjąć taką decyzję, aby wymienić coś, co się zepsuło, a 31 proc. wskazało na ważną potrzebę. Natomiast 7 proc. przyznało, że kupiło coś na kredyt, bo po prostu miało na to ochotę.

Badanie przygotowała prof. Katarzyna Sekścińska z UW w ramach Programu Analityczno - Badawczego WIB we współpracy z ANG Odpowiedzialne Finanse, Związkiem Banków Polskich pod patronatem Biura Informacji Kredytowej. Zostało ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1055 respondentów metodą ilościową (CAWI).

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