Blisko 60 pracowników sektora górniczego wzięło udział w programie przygotowującym do pracy w energetyce wiatrowej i zapewniającym kwalifikacje technika turbin wiatrowych, pod kątem ich obsługi i serwisowania. 13 lipca zakończy się ostatnia, szósta tura programu "Wiatr - kopalnia możliwości".

Blisko 60 pracowników sektora górniczego wzięło udział w programie przygotowującym do pracy w energetyce wiatrowej i zapewniającym kwalifikacje technika turbin wiatrowych, pod kątem ich obsługi i serwisowania. 13 lipca zakończy się ostatnia, szósta tura programu "Wiatr - kopalnia możliwości".

Uruchomiony przed trzema laty program jest efektem współpracy firm EDF power solutions Polska, Vulcan Training & Consultancy oraz państwowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która rekrutowała uczestników szkoleń.

Z przodka na turbiny

Byli nimi dawni pracownicy przemysłu wydobywczego oraz czynni górnicy z kopalń przeznaczonych do wygaszenia, rozważający zmianę branży w związku z transformacją energetyczną. W szkoleniach połączono przygotowanie teoretyczne z praktycznym poznaniem pracy w branży wiatrowej.

W środę odbył się dzień szkoleniowy na należącej do EDF power solutions Polska farmie w gminie Górzyca (Lubuskie). Szkolący się zobaczyli m.in., jak organizowana jest praca przy turbinach i jakie wymagania techniczne czy bezpieczeństwa wiążą się z pracą technika turbin.

Jak powiedziała prezeska EDF power solutions Polska Alicja Chilińska-Zawadzka, podstawą programu od jego początku uczyniono założenie, że w centrum rozmowy o transformacji energetycznej musi być człowiek. Za zmianami w energetyce stoją bowiem konkretni ludzie z ich doświadczeniem, kompetencjami, decyzjami zawodowymi i osobistymi oraz - nierzadko - obawami czy potrzebami.

- Praca przy turbinach wiatrowych wymaga odpowiedzialności, dyscypliny, technicznego przygotowania i bardzo dużej dbałości o procedury bezpieczeństwa. Wielu górników ma te cechy, wypracowane przez lata pracy w wymagających warunkach. Naszym celem jest pomóc im przełożyć to doświadczenie na kwalifikacje potrzebne w energetyce odnawialnej - zaznaczyła prezeska.

Część absolwentów poprzednich edycji znalazła zatrudnienie

W każdej z sześciu edycji programu od 2023 r. zapewniono szkolenia dla 10-osobowych grup. W efekcie wraz z zakończeniem programu liczba górników z certyfikatami i niezbędnymi kwalifikacjami sięgnie blisko 60.

Jak informowała wcześniej SRK, zainteresowanie programem w postaci bezpłatnych dwutygodniowych kursów było bardzo duże, np. do trzeciej tury szkoleń w 2024 r. zgłosiło się 160 osób, co oznaczało szesnastu chętnych na miejsce.

Kursy były realizowane zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Wind Organisation, a także wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kursanci byli zapoznawani ze środowiskiem pracy przy turbinach wiatrowych - m.in. zasadami udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej czy dźwigania urządzeń. Byli też szkoleni z zasad pracy na wysokości i obsługi urządzeń elektrycznych oraz poznawali branżowe słownictwo w języku angielskim.